Galaxy S21 FE : voici comment le smartphone devrait sauver Samsung – 45secondes.fr.de

Le Galaxy S21 FE sera apparemment non seulement l’un des smartphones Samsung les plus intéressants de l’année, mais aussi l’un des plus importants. Après le succès modéré des autres modèles S21, la ramification probablement bon marché est censée sauver l’exercice de la division mobile.

C’est du moins ce que suggère le leaker Evan Blass dans un récent tweet. Il y écrit que le succès du Galaxy S21 FE est d’une importance capitale. Parce que la série S21 se vend nettement moins bien que la série S10. Cela a apparemment servi de comparaison, puisque les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra n’ont pas non plus réussi à convaincre suffisamment d’acheteurs.

Il est intéressant de voir comment Samsung est censé faire du Galaxy S21 FE un modèle à succès. Le constructeur le positionnerait comme le successeur du Galaxy Note 20.

Galaxy S21 FE au lieu du Galaxy Note 21 ?

En conséquence, le Samsung Galaxy S21 FE prendrait en charge le S Pen. Le stylet d’entrée numérique a longtemps été un USP de la série Note, mais a récemment également été utilisé dans le Galaxy S21 Ultra. Cela a généré pas mal de ventes, mais principalement à cause de son prix élevé – bien au-delà de la barre des 1000 euros.

Avec le Galaxy S21 FE, vous pourrez bientôt à nouveau avoir le choix entre un smartphone S-Pen légèrement plus abordable. Ce qui semble étrange au début, serait en fait un mouvement compréhensible. Parce que le Galaxy Note 20 a quelque chose en commun avec la série Galaxy FE : il s’agit d’une émanation allégée d’un appareil haut de gamme.

Comme pour le Galaxy S20 FE, Samsung a mis le crayon rouge à quelques endroits : Afin de réduire les coûts et le prix de vente, le constructeur a intégré au Note 20 un dos en plastique et un écran de résolution inférieure à celui du Note 20 Ultra. En 2021, Samsung combinera apparemment les variantes abordables du Galaxy S et du Galaxy Note dans un seul modèle.

Galaxy S21 FE avec S Pen ? Ça a l’air bien!

La stratégie pourrait bien fonctionner. Le Galaxy S20 FE est déjà l’un des smartphones Samsung les plus recommandables en raison de son excellent rapport qualité-prix. Si le Galaxy S21 FE obtenait un S Pen, ce serait certainement l’une des options les plus attrayantes de sa gamme de prix.









