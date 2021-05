Galaxy S21 FE « officiel »: Samsung ne peut pas le quitter ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

Nous n’attendons pas le Galaxy S21 FE avant la fin de l’été. Cependant, Samsung a déjà confirmé le smartphone pour les fans. C’est l’épisode 219 de la série Samsung Leaking Itself.

Récemment, il y a déjà eu des rumeurs sur le Galaxy S21 FE. Maintenant, le fabricant assure la clarté et confirme l’appareil. Samsung Mexico a répertorié le smartphone pendant une courte période, comme l’a découvert le portail Galaxy Club:

Le lien avec le titre «En savoir plus sur le Galaxy S21 FE» ne mène nulle part et l’image n’est qu’un espace réservé. Il montre les Galaxy S21 et Galaxy S21 Ultra sortis. Vraisemblablement, un employé a déjà préparé une page pour la période suivant la sortie de l’édition Fan et l’a publiée accidentellement.

Encore et encore Samsung

Aucun fabricant n’a de tels mésaventures que Samsung. Quelques exemples: le Galaxy S20 est apparu à l’avance, la Galaxy Watch a divulgué la société elle-même et le fabricant a révélé les premiers détails sur le Galaxy A90 et le Galaxy A91 sur son site Web avant la sortie. Samsung a même apparemment expédié le Galaxy Fold trop tôt. On a presque l’impression que ce n’était pas un accident.

Galaxy S21 FE: Nous savons déjà que

Alors que Samsung se fuit à nouveau, la scène réelle des fuites est également active. Des images sont déjà apparues sur le net et sont censées montrer le design du Galaxy S21 FE. Le modèle doit être relativement similaire au modèle de base. Il existe également des couleurs frappantes, dont le vert.

Une triple caméra serait à bord, dont les spécifications exactes ne sont pas encore connues. La lentille frontale a apparemment une résolution de 32 MP et se trouve dans un écran Super AMOLED de 6,4 pouces. Exynos 2100 ou Snapdragon 888 sont considérés comme des chipsets potentiels. Des variantes avec 128 et 256 Go de mémoire interne sont également en cours de discussion. Jusqu’à ce que Samsung présente le Galaxy S21 FE sans cliquer sur lui-même, vous devrez être patient. Le lancement présumé n’est qu’en août:









