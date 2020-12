Galaxy S21: de nouveaux teasers révèlent le design de la gamme S21

À la mi-janvier, Samsung a présenté le Galaxy S21 – mais on peut supposer que les teasers officiels de la nouvelle série S21 ont déjà été divulgués. Ils montrent le design des smartphones dans différentes couleurs.

Le site Android Police a mis en ligne trois teasers de la nouvelle série Galaxy S21. Ce sont de courtes séquences que Samsung souhaite apparemment utiliser pour annoncer le Galaxy S21, le Galaxy S21 + et le Galaxy S21 Ultra, tous équipés de la 5G. Les teasers du Galaxy S21 et du Galaxy S21 + sont presque identiques, car les smartphones ne diffèrent probablement que par la taille et la capacité de la batterie.

Look d’appareil photo unique

Les Galaxy S21 et Galaxy S21 + sont en couleur Phantom Violet (une sorte de violet) peut être vu. L’écran plat avec une caméra perforée au milieu et des cadres très étroits peut être vu. Une particularité dans le look: le renflement de la caméra principale à l’arrière se fond dans le cadre du téléphone portable et forme ainsi une unité – cela donne à la série Galaxy S21 un design incomparable. La triple caméra est censée être composée de deux objectifs 12 MP et d’un téléobjectif de 64 MP.

Galaxy S21 Ultra avec caméra quad et autofocus laser

Selon le clip, le Galaxy S21 Ultra, la variante la plus chère de la nouvelle gamme, devrait avoir un écran légèrement arrondi au lieu d’un écran plat. Et: au lieu de trois objectifs, la version haut de gamme obtiendra probablement quatre objectifs. Composants: un appareil photo périscope avec 10 MP et zoom optique 10x, un appareil photo principal avec un capteur 108 MP, un ultra grand angle 12 MP et un téléobjectif 10 MP. Un autofocus laser pour une mise au point particulièrement rapide devrait compléter le système de caméra.

Samsung n’a pas encore invité à un événement déballé. Cependant, les observateurs s’attendent à ce que Samsung annonce la nouvelle gamme Galaxy S21 le 14 janvier.