Galaxy S21: de nouveaux rendus montrent le module de caméra fusionnant dans le cadre

Selon les rumeurs, Samsung prévoit de dévoiler le Galaxy S21 le 14 janvier ou février 2021. Les premières images de rendu nous ont déjà donné une idée de ce à quoi pourrait ressembler le Galaxy S21. Un designer coréen a maintenant publié une vidéo avec de nouveaux rendus qui se concentre principalement sur l’appareil photo de l’appareil.

Le clip est du designer Kero Kim. Les images de rendu sont basées sur les informations des fuites et des précédents rendus CAO. Dans son interprétation du design, Kim met l’appareil photo du smartphone au premier plan. La spécialité: le module caméra du Galaxy S21 rentre soi-disant dans le cadre du smartphone.

La caméra et le cadre semblent être une seule pièce

Dans l’interprétation de Kim, le module caméra se détache clairement de l’arrière du smartphone et brille de la même couleur que le cadre de l’appareil. La vidéo montre des téléphones portables en noir, violet, gris, argent, blanc et rose. Le modèle blanc peut également être vu avec un cadre cuivré et un module caméra de la même couleur.

Ce sont les spécifications présumées des modèles Galaxy S21

Déjà à la mi-novembre, une fuite complète a révélé presque toutes les spécifications des Galaxy S21, Galaxy S21 + et Galaxy S21 Ultra. Les tailles d’affichage des smartphones sont donc de 6,2, 6,7 et 6,8 pouces, et tous les écrans doivent être des écrans AMOLED avec des taux de rafraîchissement variables allant jusqu’à 120 Hz.

Selon la région, les modèles S21 devraient recevoir le Snapdragon 875 ou Exynos 2100 en tant que processeur. Selon la fuite, la capacité de la batterie est de 4000 mAh pour le Galaxy S21, de 4800 mAh pour le S21 + et de 5000 mAh pour le S21 Ultra.

Les capteurs de la caméra ne sont pas spectaculaires, du moins dans les Galaxy S21 et S21 +. Comme pour ses prédécesseurs, les capteurs principal et ultra grand angle devraient offrir chacun une résolution de 12 mégapixels, tandis que le téléobjectif devrait offrir 64 mégapixels. La configuration de la caméra sur le S21 Ultra est plus excitante. Un capteur principal de 108 mégapixels, un capteur ultra grand angle de 12 mégapixels et deux téléobjectifs, chacun avec 10 mégapixels, seraient utilisés ici.