Galaxy S21 dans le livestream: voici comment vous voyez l’événement déballé

Le moment est venu: Samsung vous invite à son événement déballé pour présenter le nouveau Galaxy S21. Certains autres gadgets pourraient également faire partie de la présentation. Vous pouvez découvrir comment suivre l’événement dans le livestream ici.

Le constructeur a déjà préparé la transmission de la présentation du Samsung Galaxy S21 et mis en place une diffusion en direct sur YouTube. Nous sommes entrés dans le flux pour vous directement au-dessus de cet article. Dans la vidéo, le nouveau smartphone haut de gamme est actuellement toujours couvert. Plus de détails seront donnés à partir du 14 janvier à 16 h. Si vous voulez y être, appuyez simplement sur le bouton de lecture.

Événement déballé « Everyday Epic »

Le premier événement sur les smartphones de Samsung cette année est sur le thème « Bienvenue à Everyday Epic ». Le Galaxy S21 est censé transformer votre quotidien en une expérience très particulière, annonce le constructeur – sans donner le nom exact du smartphone ni les fonctionnalités de la nouveauté.

Comme les années précédentes, il ne reste pratiquement plus de secrets. À l’avance, de nombreuses sources fiables ont partagé de nombreuses informations sur le nouveau produit phare de Samsung. Ce qui est ressorti, par exemple, c’est qu’il existe à nouveau un total de trois modèles: En plus du modèle de base, on parle d’un Galaxy S21 + et d’un Galaxy S21 Ultra.

Beaucoup, beaucoup de couleurs vives

Nous avons déjà rassemblé de nombreuses rumeurs pour vous dans un grand aperçu. En conséquence, Samsung utilisera un design légèrement différent à l’avenir. En particulier, la transition de couleur vers le module de caméra devrait attirer l’attention, comme vous pouvez déjà le voir dans les images et les vidéos qui ont fui.

Apparemment, toute la palette de couleurs du Galaxy S21 a déjà fui. Vous pouvez vous attendre à des variantes colorées, mais aussi simples et particulièrement nobles. Nous sommes ravis de voir de quel matériau le dos est réellement fait. Il y a eu divers rapports à ce sujet dans le passé.

Vraisemblablement, deux des trois modèles sont en plastique – tandis que sous le capot, il y a beaucoup de puissance. Samsung a déjà présenté son chipset maison. Cela sera également utilisé dans le Galaxy S21 dans ce pays – ce qui est une bonne nouvelle cette année.

Le Galaxy S21 Ultra en version haut de gamme

Comme d’habitude, la caméra sera un gros sujet. Samsung devrait faire la une des journaux ici, notamment avec le Galaxy S21 Ultra. Nous parlons d’un zoom optique décuplé. Si les informations sont correctes, vous pouvez rapprocher des sujets éloignés sans que la qualité de l’image ne se détériore.

Les nouveaux écouteurs et les Galaxy SmartTags devraient également faire partie de l’événement Unpacked. Les deux sont également considérés comme des accessoires gratuits pour les pré-commandes. Vous pouvez certainement voir plus d’informations sur les gadgets dans le flux en direct. Nous y découvrons également si tout a vraiment déjà été divulgué ou si Samsung a encore un atout dans sa manche.

Note de l’éditeur: l’image de l’article montre un rendu du Galaxy S21 Ultra du portail néerlandais LetsGoDigital.