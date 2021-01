Galaxy S21 dans la vidéo: Le capteur d’empreintes digitales est aussi rapide

Les smartphones Galaxy S21, S21 + et S21 Ultra ont non seulement un design différent et plus de performances que leurs prédécesseurs – Samsung est également allé plus loin pour le capteur d’empreintes digitales. Une vidéo devrait maintenant montrer à quelle vitesse le nouveau capteur est en pratique.

Il y a une vidéo sur le compte Twitter de l’univers Ice dans laquelle le nouveau capteur d’empreintes digitales du Galaxy S21 Ultra peut être vu en action. Dans la brève démonstration, l’utilisateur du smartphone montre à quelle vitesse et de manière fiable le capteur réagit. Le smartphone se déverrouille en une fraction de seconde et présente l’écran de démarrage.

En fait, Samsung semble avoir amélioré l’expérience utilisateur et le confort du capteur d’empreintes digitales avec la série S21. Avec les appareils plus anciens avec un capteur positionné sous l’écran, il y a toujours des problèmes avec le taux de réussite – et surtout la vitesse.

Galaxy S21 avec un capteur plus grand

Samsung a installé une nouvelle génération de capteur d’empreintes digitales à ultrasons Qualcomm dans le Galaxy S21, que la société appelle «3D Sonic Sensor». Un avantage de cette deuxième version est la taille: avec une surface de 8 x 8 mm, le scanner est 1,77 fois plus grand que son prédécesseur dans le Galaxy S20. Le fabricant déclare également qu’il devrait être deux fois plus rapide.

En pratique, la plus grande surface contribue principalement à la précision. Avec des modèles plus anciens comme le Galaxy S20, il faut souvent faire attention à mettre son doigt au bon endroit, malgré le symbole pré-dessiné. Les propriétaires d’un S20 se plaignent parfois de problèmes de reconnaissance d’empreinte. Une solution ici est de stocker deux fois la même empreinte.

Différentes expériences

D’après notre propre expérience, nous pouvons dire que le capteur d’empreintes digitales des modèles Galaxy S21 fait du bon travail. Une amélioration de la précision et de la reconnaissance est certainement perceptible. En termes de vitesse, nous n’avons pas vu d’améliorations aussi drastiques par rapport au prédécesseur de nos appareils de test, comme le montre la vidéo de l’univers Ice. Samsung pourrait améliorer cela avec d’autres mises à jour logicielles.

Un autre facteur est la protection de l’écran. Les utilisateurs qui préfèrent utiliser du verre trempé et se passer du film plastique préinstallé de Samsung pourraient avoir des expériences différentes. Avec un protecteur en verre, le Galaxy S21 peut mettre plus de temps à reconnaître votre empreinte digitale. Si vous voulez savoir comment fonctionne le S21 Ultra dans la pratique, nos travaux pratiques vous aideront.