Galaxy S21 contre iPhone 12: Les smartphones en comparaison de taille

Jusqu’à la sortie du Galaxy S21, vous devrez attendre un peu plus longtemps, mais il y a maintenant une première comparaison pour ceux qui sont indécis. Le nouveau produit phare de Samsung a été comparé à l’iPhone 12 d’Apple afin que nous puissions faire une comparaison de taille initiale. Il est clair que le téléphone portable Apple est un peu plus compact.

Les dimensions finales du Galaxy S21 sont probablement issues de fuites chez Samsung. Cela a permis au célèbre Leaker IceUniverse de créer une comparaison de taille initiale entre le S21 et l’iPhone 12, qu’il a partagé sur Twitter. On voit clairement que le modèle standard de Samsung est bien plus grand que le produit phare d’Apple. Les bords autour de l’écran sont un peu plus étroits à certains endroits.

L’iPhone est plus pratique

Selon les rumeurs, l’écran du Galaxy S21 devrait mesurer 6,2 pouces de diagonale, tandis que l’iPhone 12 mesure 6,1 pouces. Cela ne fera probablement guère de différence dans la vie quotidienne, même si l’appareil Samsung est un peu plus long dans l’ensemble. La largeur des deux téléphones est presque identique.

Cependant, le Galaxy S21 est probablement le plus petit modèle de la nouvelle série phare, tandis que l’iPhone 12 avec le 12 mini est connu pour avoir un cousin plus petit. Donc, si vous préférez un smartphone compact, vous devriez vous lier d’amitié avec iOS. Un Galaxy S21 mini est malheureusement plus qu’improbable.

Samsung fait la course aux tailles

En ce qui concerne la taille maximale, Apple doit admettre sa défaite. À 6,8 pouces, le Galaxy S21 Ultra serait un peu plus grand que l’iPhone 12 Pro Max. Ces informations font toujours référence à des rumeurs, mais les informations sont généralement très précises juste avant le dévoilement.

Le Galaxy S21 Ultra devrait également bénéficier d’une autre nouvelle fonctionnalité qu’aucun iPhone ne peut servir. Parce que l’ultra phare de Samsung devrait également prendre en charge le S Pen. Ce stylet était depuis longtemps un argument de vente unique de la série Galaxy Note, mais Samsung a déjà indiqué l’utilisation du stylet sur le Galaxy S21.