Galaxy S21: ce problème de WhatsApp vous rend-il fou aussi? ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

Si vous êtes actuellement sur le PC, il est plus pratique de lire et d’envoyer des messages WhatsApp via l’application de bureau ou WhatsApp Web dans le navigateur. La série Samsung Galaxy S21, cependant, vous prive de cette commodité et se déconnecte de l’application PC.

Les voix dans le forum officiel de Samsung et dans les publications de Reddit deviennent de plus en plus fortes: le Galaxy S21, le Galaxy S21 Plus et le Galaxy S21 Ultra coupent régulièrement la connexion à WhatsApp Web. Au lieu de vos discussions, vous trouverez le message indiquant que votre smartphone ne doit pas être actuellement connecté à Internet. Cependant, le problème n’est probablement pas vraiment dû à un manque de connexion Internet.

C’est derrière ça

Les hypothèses suggèrent que cela est dû à l’optimisation radicale de la batterie de Samsung. Dès que l’écran de verrouillage des smartphones Galaxy S21 est activé, les applications inutilisées ne sont exécutées qu’en arrière-plan. La fonction d’optimisation de la batterie interdit l’activité réseau des applications exécutées en arrière-plan. Le résultat: les notifications de votre application ne sont plus en temps réel.

En conséquence, l’optimisation de la batterie de Samsung semble être en corrélation avec le problème de WhatsApp. Dès que vous appuyez sur le verrouillage de l’écran de votre smartphone, cela coupe la connexion Internet. Vous ne recevrez des notifications à jour que lorsque le smartphone est déverrouillé et que l’application est active. Les FAQ WhatsApp indiquent également que la connexion peut être perdue si l’application d’application est fermée en arrière-plan.

Aucune solution en vue pour le moment

Une solution très simple serait de désactiver l’optimisation de la batterie afin que WhatsApp fonctionne également en arrière-plan. Mais même après la réinstallation de l’application, le problème ne semble pas être résolu. La réinitialisation du smartphone aux paramètres d’usine par pur désespoir est également un échec.

Galaxy S21: une UI 3.1 suspectée

Certains utilisateurs rapportent que le problème est nettement pire sur les smartphones Galaxy S21 exécutant Android 11 et One UI 3.1. Les propriétaires de smartphones d’autres marques équipés d’Android 11 signalent des complications similaires. Cependant, les appareils Samsung sur lesquels l’interface utilisateur One UI 3.1 est installée seraient les plus touchés. Il favorise la fermeture des applications qui devraient continuer à fonctionner en tant qu’applications d’arrière-plan.









