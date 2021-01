Galaxy S21: Bientôt également Galaxy A62 sans adaptateur secteur ni casque?

Le Galaxy S21 arrive sur le marché avec relativement peu d’accessoires: Samsung se passe d’un bloc d’alimentation et d’un casque dans la boîte du smartphone – et copie ainsi l’approche d’Apple. À l’avenir, Samsung pourrait également étendre cette stratégie à sa classe moyenne. Faut-il donc se passer d’accessoires avec le Galaxy A52 and Co.?

Après la sortie, c’est avant la sortie: Après l’événement déballé pour le Galaxy S21, Samsung a annoncé que l’abandon des accessoires devrait également affecter d’autres smartphones à l’avenir, rapporte The Verge. La société coréenne aimerait procéder « étape par étape » – et laisse donc sagement ouvert les modèles qui ne comprendront plus de bloc d’alimentation et d’écouteurs.

Modèles chers ou bon marché d’abord?

Samsung a plusieurs options pour cela: par exemple, l’entreprise pourrait laisser le bloc d’alimentation dans la boîte pour les smartphones moins chers tels que le Galaxy A52. De cette manière, Samsung augmenterait probablement le nombre de passionnés non technologiques qui recherchent l’appareil, car ils n’ont pas déjà plusieurs chargeurs à la maison.

D’un autre côté, Samsung ne voudra peut-être pas offenser les gens qui ont acheté un smartphone pliable comme le Galaxy Z Fold 2 pour près de 2000 euros. Samsung pourrait « progressivement » prendre les deux directions – ou une complètement différente. Dans tous les cas, le changement doit être effectué avec prudence afin de permettre aux utilisateurs de s’y habituer.

Le Galaxy A52 comme smartphone «durable»?

Selon Samsung, de plus en plus d’utilisateurs de Galaxy apprécient la durabilité dans leur vie quotidienne. Par conséquent, Samsung a décidé de renoncer aux accessoires afin de soutenir la communauté Galaxy dans cette entreprise. La société souligne également que ses appareils prennent en charge les câbles USB-C standardisés depuis 2017. En conséquence, les utilisateurs pourraient également recourir à des équipements plus anciens.

Avec le Galaxy A52, le prochain best-seller de milieu de gamme de Samsung devrait être proche. La rumeur veut que Samsung prépare plusieurs versions du smartphone. Il sera passionnant de voir si cet appareil est déjà disponible sans accessoires – ou si Samsung prend encore son temps avec le niveau suivant.