Galaxy S21: accessoires inclus – et frais supplémentaires

Le Galaxy S21 est là! Par rapport à son prédécesseur, Samsung a économisé un peu sur l’étendue de la livraison. Vous trouverez ici les accessoires que vous devriez également acheter et leur coût.

Apple le fait avec l’iPhone 12, maintenant Samsung suit avec le Galaxy S21. Malheureusement, il ne s’agit pas de performances ou de fonctionnalités puissantes, mais de la plus petite portée de la livraison. En plus de l’appareil lui-même, la boîte ne contient qu’un câble de données (USB-C vers USB-C), un guide rapide et l’outil de fente.

Peu importe qu’il s’agisse du Galaxy S21, S21 + ou S21 Ultra. En conséquence, en plus du prix du téléphone portable, vous pourriez faire face à des dépenses supplémentaires. Nous avons répertorié les accessoires valables et leurs coûts.

Table des matières

L’alimentation

Pour éviter les déchets électroniques inutiles, le Galaxy S21 n’est pas livré avec un adaptateur de charge. Le fabricant s’est abstenu de le faire au motif que la plupart des gens disposent probablement déjà d’un bloc d’alimentation approprié. Si cet équipement de base manque, alors Samsung propose son chargeur rapide filaire pour un peu moins de 35 euros. L’alimentation USB-C peut alors charger votre Galaxy S21 avec une puissance maximale de 25 watts. Le smartphone est donc à nouveau rapidement prêt à être utilisé.

La série Galaxy S21 prend en charge la charge par induction sans fil, mais vous devez également acheter les accessoires appropriés séparément. Vous obtenez la pleine puissance de 15 watts avec le support de chargeur sans fil EP-N5200 pour un prix de vente conseillé de 79,90 euros. Le Wireless Charger Pad EP-P3105 avec un maximum de 9 watts pour 59,90 euros est un peu plus lent, mais moins cher. Si vous souhaitez charger plusieurs appareils de manière inductive en même temps, Samsung propose le Wireless Charger Trio EP-P6300 pour 99,90 euros.

Avec le Trio de chargeur sans fil de Samsung, vous pouvez charger trois appareils en même temps. (© 2021 Samsung)

Bien sûr, il existe également des chargeurs sans fil compatibles d’autres fabricants. Assurez-vous qu’il s’agit d’un appareil certifié QI. Vous pouvez ensuite l’utiliser pour charger tous les appareils Samsung prenant en charge la charge inductive.

Coque de protection Galaxy S21

Certains vivent dangereusement et utilisent leur smartphone sans protection. Cependant, nous vous recommandons de toujours utiliser une couverture. Après tout, l’appareil haut de gamme doit être bien protégé au quotidien. Le Galaxy S21 n’est pas livré avec un étui de protection – mais Samsung propose une large gamme de coques de téléphone.

Si vous voulez juste une protection, mais aussi une vue claire du nouveau design de votre Galaxy S21, vous pouvez utiliser une coque simple et transparente. Le prix est généralement le plus bas pour ces simples housses de protection. Si vous souhaitez également protéger l’écran, vous pouvez obtenir une couverture pliable.

Samsung, par exemple, propose le Clear View Cover, avec lequel vous pouvez utiliser diverses fonctions via une fenêtre latérale. Cet étui est également disponible dans une version spéciale pour le Galaxy S21 Ultra – avec un emplacement pour le S Pen.

Vous pouvez ranger le S Pen pour le Galaxy S21 Ultra dans la coque Clear View

S Pen pour le Galaxy S21 Ultra

Le stylet pratique de Samsung a longtemps été réservé à la série Note. Les grands écrans rendent les appareils Note plus adaptés au travail. Mais avec une diagonale d’écran de 6,8 pouces, le Galaxy S21 Ultra n’est pas beaucoup plus petit que les frères et sœurs Note. En conséquence, vous pouvez désormais également utiliser le S Pen ici. Différence importante: il n’y a aucun moyen de loger le stylo directement dans l’appareil. Vous devez donc également transporter le S Pen avec vous – ou vous procurer une housse appropriée.

Le bon son

Étant donné que Samsung ne met pas d’écouteurs dans la boîte du Galaxy S21, vous devez vous en procurer si nécessaire. À juste titre, la société coréenne a non seulement présenté les nouveaux produits phares lors de l’événement déballé, mais également les Galaxy Buds Pro. La suppression active du bruit intelligente devrait convaincre ici. Il reconnaît automatiquement lorsque vous parlez, puis passe en mode conversation. Par exemple, vous n’avez pas besoin d’activer le mode ambiant sur le casque pour commander dans le café.

Les Galaxy Buds Pro sont adaptés en usine à la série Galaxy S21 (© 2021 Samsung)

Si vous ne souhaitez pas dépenser 229 euros sur le casque sans fil ANC de Samsung, vous pouvez bien sûr connecter n’importe quel autre bouchon d’oreille à votre nouveau Galaxy. Cependant, n’oubliez pas qu’aucun appareil de la série S21 ne dispose d’un connecteur jack. Vous avez donc besoin d’un adaptateur USB-C – ou vous pouvez acheter des écouteurs avec une connexion USB-C.

Tout retrouver

Samsung a également révélé les Galaxy SmartTags lors de l’événement Unpacked. Ce sont les premiers trackers Bluetooth internes. Par exemple, vous pouvez l’attacher à un trousseau. L’application pour smartphone affiche la position approximative et un signal retentit en appuyant sur un bouton. Vous pouvez donc trouver les balises partout.

Pratique: vous pouvez également utiliser le tracker pour trouver votre Galaxy S21. Pour cela, vous utilisez le bouton sur les Galaxy SmartTags. Votre téléphone sonnera alors s’il est à portée Bluetooth.

Protégez l’écran des rayures

Heureusement, une mise à jour utile et pratique de votre smartphone ne coûte que quelques euros. Il s’agit d’un film protecteur pour l’écran. Nous recommandons un protecteur en verre trempé. Cela semble non seulement de meilleure qualité, mais ne se raye pas aussi facilement qu’un film plastique souple. Les produits correspondants sont bon marché, il vous suffit d’un peu de tact lors de leur application. Nous expliquons ici comment vous pouvez obtenir un film protecteur sans bulles sur votre téléphone.

Galaxy S21: coûts totaux élevés possibles

Dans l’ensemble, il y a beaucoup d’accessoires à considérer lors de l’achat d’un Galaxy S21. En conséquence, des coûts élevés peuvent survenir dans l’ensemble. Un pack d’accessoires théorique composé du Galaxy Buds Pro, du support de chargeur sans fil, du S Pen, des Galaxy SmartTags et du Clear View Cover est d’environ 390 euros. Ici, cependant, les Buds Pro représentent la part du lion du prix.

La plupart du temps, vous avez déjà des chargeurs et des écouteurs, vous devrez donc probablement dépenser moins. Cependant, nous recommandons au moins un étui pour téléphone portable avec protection d’écran. Et le S Pen est également un extra très utile, si vous optez pour le Galaxy S21 Ultra.