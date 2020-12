Galaxy S20: prix probablement plus élevé que prévu

Quel sera le prix du Galaxy S21 lorsqu’il arrivera sur le marché début 2021? Jusqu’à présent, la rumeur a persisté selon laquelle Samsung tourne la vis des prix – et rend le meilleur smartphone un peu moins cher que son prédécesseur, le Galaxy S20. Mais maintenant, il y a un message différent.

Au moins en Inde, les trois modèles du Galaxy S21 coûteront tout autant que leurs prédécesseurs directs, rapporte TechTequila. Au niveau du marché local, cela signifierait: le prix du modèle de base commencerait aux alentours de 900 euros, pour le S21 + à un peu moins de 1000 euros et pour le produit phare S21 Ultra à 1400 euros.

Moins d’accessoires, plus de plastique

Récemment, il y avait de plus en plus de signes que Samsung publierait le Galaxy S20 à un prix inférieur à celui du Galaxy S20 et Cie.Ceci est soutenu par la rumeur selon laquelle Samsung, comme Apple, se passerait des écouteurs et de l’alimentation avec l’iPhone 12.

D’un autre côté, Samsung souhaite vraisemblablement s’appuyer davantage sur le plastique en tant que matériau. Cela pourrait également faire baisser le prix du Galaxy S21: la différence de prix par rapport au modèle précédent devrait aller jusqu’à 100 euros. Il deviendra bientôt clair quelles prédictions sont exactes: la rumeur actuelle indique également que le 14 janvier 2021 est le jour où Samsung présentera officiellement son nouveau smartphone haut de gamme.

Débloquez le Galaxy S21 plus rapidement

Il y a d’autres raisons pour un prix plus bas: de nombreuses fuites sur le Galaxy S21 suggèrent qu’il ne s’agit pas d’une mise à niveau majeure. En conséquence, Samsung pourrait convaincre les acheteurs potentiels d’acheter le nouveau smartphone haut de gamme, en particulier à moindre coût.

Mais ce n’est pas que le fabricant n’ait apporté aucune amélioration par rapport au Galaxy S20. Par exemple, le capteur d’empreintes digitales de l’écran doit offrir une plus grande surface et reconnaître votre doigt beaucoup plus rapidement. Vous pouvez également compter sur un appareil photo encore meilleur que celui du prédécesseur. Nous devons apparemment attendre la mi-janvier avant de recevoir des informations fiables sur le Galaxy S21.