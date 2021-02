Galaxy S20 FE – c’est pourquoi c’est le meilleur choix parmi les téléphones Samsung

Êtes-vous à la recherche d’un nouveau smartphone Samsung? Si je devais vous recommander un appareil, mon choix serait actuellement le Galaxy S20 FE. Pour moi, le Fan Edition est l’un des meilleurs smartphones de 2020 – même si je préférais l’iPhone 12 mini à l’époque.

Pourquoi est-ce que je pense autant au Galaxy S20 FE? En termes de spécifications pures, ce n’est certainement pas le meilleur téléphone Samsung. Cet honneur revient au Galaxy S21 Ultra. Mais: avec l’édition Fan, Samsung a mis en place un package beaucoup plus attrayant. Pour un peu moins de 650 euros actuellement, vous pouvez obtenir un smartphone haut de gamme à la hauteur du tout nouveau S21 dans de nombreux domaines. A titre de comparaison: la version la moins chère du S21 Ultra vous coûte un peu moins de 1250 euros et même l’entrée dans la série Galaxy S devrait valoir 849 euros.

Le tueur phare de Samsung

Certes, son dos en plastique révèle en y regardant de plus près que Samsung a fait des compromis mineurs avec le Galaxy S20 FE – afin de baisser le prix. Mais cela s’applique également au S21. Et avec la Fan Edition, le plastique est beaucoup plus facile à surmonter compte tenu du prix nettement inférieur. Après tout, en termes de prix, il n’est en fait pas chez lui dans le segment premium, mais juste en dessous: classe moyenne premium, pour ainsi dire – mais uniquement en termes de prix. Parce que sous le capot, il y a une technologie phare. Dans la version 5G (prix de vente conseillé: 749 euros), entre autres, le meilleur chipset de Qualcomm Snapdragon 865, que de nombreux lecteurs auraient aimé voir dans le S20.

Plus intelligent que sa réputation: le dos en plastique du S20 FE (© 2020 COURBE)

Galaxy S20 FE: un S21 moins cher (+)

Les différences avec le Galaxy S21, plus cher, sont plus petites que ce que l’on devrait supposer. Car avec son nouveau modèle standard, Samsung a mis le crayon rouge dans de nombreux domaines. Par exemple, la résolution d’affichage est identique et l’écran de 6,5 pouces du S20 FE est encore nettement plus grand. Dans l’ensemble, le S21 a une triple caméra légèrement meilleure, mais la Fan Edition a un vrai zoom optique. La batterie plus grande et la fente microSD pour les cartes mémoire parlent également pour le S20 FE.

La triple caméra du S20 FE dispose d’un véritable zoom optique (© 2020 COURBE)

Dans l’ensemble, le Galaxy S21 est toujours le smartphone légèrement meilleur, mais il est plus serré que vous ne le pensez. Et il y a une différence de prix de 200 euros entre les variantes les moins chères des deux smartphones. Il passe même à 450 euros si l’on compare le S20 FE avec le Galaxy S21 + à plus de 1000 euros. Et cette comparaison n’est pas si absurde. Parce que si vous êtes intéressé par un produit phare de Samsung à grand écran, ce sont les deux options évidentes. Mis à part le S20 + maintenant âgé d’un an, qui pour moi est en fait le deuxième meilleur choix pour les fans de Samsung en ce moment.

Le Galaxy S20 FE a un écran nettement plus grand que le S21 (© 2020 COURBE)

Beaucoup de forces, presque pas de faiblesses

Le Galaxy S20 FE n’est pas seulement un excellent appareil pour le prix inférieur. C’est simplement un smartphone avec de nombreuses qualités et presque aucun inconvénient. Je n’ai pas mentionné l’écran 120 Hz, qui me manque cruellement dans la série iPhone 12. Grâce à la charge rapide à 25 watts, le Galaxy S20 FE se recharge également beaucoup plus rapidement que les nouveaux téléphones Apple. Comme vous pouvez le voir, il a beaucoup à offrir aux utilisateurs encore plus exigeants.

Le Samsung Galaxy S20 FE fonctionne bien dans presque tous les domaines – et la seule faiblesse notable est le dos en plastique mentionné au début. Et, à mon avis, c’est un peu dramatisé: le smartphone a l’air de très haute qualité grâce à la finition mate. Et: si le S20 FE tombe hors de votre main, il ne sautera pas aussi vite que les smartphones avec un dos en verre.