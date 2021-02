Galaxy S20 FE 5G vs Galaxy S20 FE LTE: les éditions Fan en comparaison

Le Galaxy S20 Fan Edition est une option populaire pour des performances phares à un prix relativement bas. Samsung a lancé le smartphone en deux versions: 5G et LTE. Les deux appareils diffèrent plus que simplement la norme de réseau. Nous faisons la comparaison.

Avec la Fan Edition, Samsung a lancé une sorte de produit phare allégé à l’automne 2020. Vous n’avez pas vraiment à vous en passer par rapport au S20 ou au S20 +. Car les performances du Galaxy S20 FE peuvent rivaliser avec la série phare, voire la dépasser. Quelle affirmation est vraie dépend de la variante que vous tenez entre vos mains: le Galaxy S20 FE LTE ou 5G?

Contenu

Réseau plus rapide: c’est clair

Tout d’abord, une évidence: le S20 FE 5G ne prend logiquement pas en charge la dernière norme réseau 5G ou la version LTE. Exprimé en chiffres, le LTE emballe un débit de données maximal allant jusqu’à 300 mégabits par seconde (Mbit / s), la 5G, en revanche, pourrait théoriquement atteindre 10 gigabites par seconde (Gbit / s). Cependant, vous êtes généralement assez loin de ces valeurs maximales. Avec une bonne couverture LTE, vous pouvez vous attendre à 100 à 200 Mbit / s, avec la 5G, en revanche, à 800 Mbit / s.

La 5G est plus rapide que le LTE, mais la différence est souvent négligeable avec le surf normal (© 2020 COURBE)

À propos, un bon réseau LTE est également suffisant pour surfer sur le Web en douceur ou diffuser du contenu 4K. Jusqu’à présent, il n’y a pratiquement aucune application pour les utilisateurs privés qui tirent pleinement parti de la 5G. La seule chose à mentionner ici sont les téléchargements ultra-rapides. En plus de la vitesse, un avantage majeur de la 5G est la faible latence, c’est-à-dire le temps entre l’entrée sur l’appareil et la réponse du serveur adressé. Les joueurs en particulier connaissent le terme «ping». Plus le temps est court ici, plus les jeux sont réactifs.

Plus de puissance dans le modèle 5G

Le Galaxy S20 FE LTE s’appuie sur l’Exynos 990 en tant que chipset – comme les autres modèles de la série S20 disponibles dans ce pays. Il fait déjà très bien son travail et a suffisamment de performances pour l’avenir. Mais malheureusement, ce processeur doit admettre sa défaite face à sa concurrence directe de Qualcomm.

Le Snapdragon 865 est non seulement un peu plus rapide, mais surtout plus efficace. Cela a un effet positif sur la durée de vie de la batterie. Et avec cela, nous avons la plus grande différence. Parce que le S20 FE 5G a ce chipset Qualcomm. Donc, si vous souhaitez utiliser le meilleur chipset Android de 2020 dans le S20 FE, vous devez utiliser le modèle 5G.

Différences de mémoire

Le Galaxy S20 FE LTE est disponible en version avec 128 Go ou 256 Go de stockage interne. La version plus grande dispose également de 8 Go au lieu de 6 Go de RAM. Avec le modèle 5G, cependant, vous devez toujours vous en sortir avec 128 Go et 6 Go. Dans la vie quotidienne, cependant, cette différence est négligeable.

Si vous prenez beaucoup de photos, la mémoire de 256 Go du modèle LTE est avantageuse. Comme alternative, vous pouvez toujours passer à une microSD. (© 2020 COURBE)

Conclusion

L’écran, la caméra et le choix des couleurs sont identiques dans les deux versions du S20 FE et jouent probablement un rôle plus important que de petites différences techniques pour la plupart des utilisateurs. Les deux modèles convainquent par un matériel solide à un bon prix et valent également le coup d’œil en 2021.

Enfin, la question se pose de savoir si – en dehors de la consommation de la batterie – vous remarquez même une différence significative entre les modèles 5G et LTE. La réponse: du moins pas dans le pays pour le moment. La couverture du réseau 5G est limitée aux grandes villes dans un avenir prévisible, et un très bon réseau LTE y est généralement déjà disponible. Si vous n’utilisez pas la 5G, vous pouvez au moins vous attendre à une autonomie légèrement plus longue du Galaxy S20 FE 5G grâce au chipset plus efficace.