Galaxy S20 Fan Edition: l’appareil photo clairement plus faible que dans le Galaxy S20

C’est ce que le Galaxy S20 Fan Edition est censé offrir: avec le smartphone, Samsung veut vraisemblablement combler le fossé entre sa série Galaxy A et la famille Galaxy S. En conséquence, la question se pose de savoir dans quel domaine l’entreprise économise par rapport aux appareils haut de gamme.

Selon les rumeurs actuelles, il frappe l’appareil photo du Galaxy S20 Fan Edition: l’appareil photo devrait avoir un objectif grand angle avec 12 MP, ainsi qu’un ultra grand angle avec également 12 MP, rapporte SamMobile. De plus, un téléobjectif de 8 MP est à bord, ce qui peut activer un triple zoom optique. Il n’y a donc pas de caméra temps de vol (ToF). On dit que la caméra frontale simple a une résolution de 32 MP.

Réductions du téléobjectif

À titre de comparaison: le Galaxy S20 et le Galaxy S20 + ont les mêmes objectifs grand angle et ultra grand angle. Cependant, ils ont également un téléobjectif de 64 MP. Le Galaxy S20 + propose également un capteur ToF. En conséquence, vous pouvez vous attendre à ce que les photos du Galaxy S20 Fan Edition soient un peu moins de haute qualité que celles des smartphones premium.

Le Galaxy S20 Fan Edition devrait apporter un écran qui mesure entre 6,5 et 6,7 pouces de diagonale. Il se situerait entre le S20 (6,2 pouces) et le S20 + (6,7 pouces). La mémoire de travail serait d’au moins 6 Go. Environ 128 Go sont disponibles comme espace de stockage interne.

Édition Fan avec processeur rapide

Contrairement au Galaxy S20 normal, le Galaxy S20 Fan Edition pourrait offrir un gros avantage: prétendument, le “Galaxy S20 Lite” est alimenté par le Snapdragon 865, le meilleur chipset de Qualcomm. L’Exynos 990, un peu plus faible, est généralement utilisé en Europe dans le modèle standard du S20.

La question demeure, quel prix Samsung demande pour la sortie du Galaxy S20 Fan Edition. La rumeur parle d’un peu moins de 750 $ lors du lancement sur le marché, ce qui est comparativement cher. Le Galaxy S10 Lite coûte environ 650 $ à son lancement – et le prix public du Galaxy S20 normal devrait être dans une fourchette similaire d’ici la fin de 2020. L’édition Fan devrait sortir en octobre 2020.