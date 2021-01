Galaxy Quest 2 peut toujours se produire sans Alan Rickman, mais le Dr Lazarus était essentiel au scénario

Tim Allen dit que le Galaxy Quest 2 le script est « fabuleux » dans une nouvelle interview. Les fans de l’original bien-aimé de 1999 espèrent toujours que les membres de la distribution survivants se retrouveront pour une suite. Allen, qui a joué dans Galaxy Quest, est là avec les fans et espère que cela se produira à un moment donné dans le futur. Il avait ceci à dire à propos de la suite.

« C’est un scénario fabuleux, mais il a eu un hoquet parce que le merveilleux Alan Rickman passé. Donc, tout est devenu très triste et sombre parce que [the script] était tout à propos de [Lazarus] et Taggart. Tout était à propos de leur histoire. Cela ne veut pas dire qu’ils ne peuvent pas redémarrer l’idée, et l’histoire sous-jacente était hystérique et amusante. «

Malheureusement, Alan Rickman, qui jouait le rôle d’Alexander Dane, alias le Dr Lazarus, est décédé en 2016. Cela étant dit, Tim Allen dit qu’il existe un moyen Galaxy Quest 2 peut aller de l’avant sans l’implication de Rickman. « Sans trop en dire, un membre d’Alan’s Galaxy Quest la famille pourrait intervenir et l’idée fonctionnerait toujours », tease Allen, qui a également révélé qu’il parle toujours à son Galaxy Quest famille. « Je n’ai contacté personne la semaine dernière, mais nous en parlons tout le temps », ajoute Allen. «Il y a constamment un petit scintillement d’une torche au butane avec laquelle nous pourrions la redémarrer.

À un moment donné, Amazon développait un Galaxy Quest série, mais rien n’en est jamais sorti. Depuis que le film original est sorti en salles il y a plus de deux décennies, il y a plus de quelques fans qui pensent que la suite pourrait ne pas se produire. Cependant, Tim Allen est toujours confiant, grâce à la puissance de la science-fiction et à certains mécanismes du premier opus. Vous pouvez lire ce qu’Allen avait à dire ci-dessous.

« [The sequel] Cela pourrait arriver maintenant ou dans cinq ans et cela n’a pas d’importance du tout parce que lorsque vous voyagez à la vitesse de la lumière, lorsque vous revenez, cela ne peut durer que 20 minutes, mais 20 ans se sont écoulés, non? Cette partie est merveilleuse pour le monstre de la science-fiction en moi. Mais pour le moment, c’est en attente. «

Galaxy Quest Le réalisateur Dean Parisot a discuté de la performance d’Alan Rickman en 2019. Il s’avère que Rickman a trouvé des similitudes entre son personnage d’Alexander Dane, qui jouait un rôle comparable à l’amer Leonard Nimoy, et lui-même. « Il sentait qu’il avait été typé Mourir dur et était cet acteur de formation shakespearienne qui n’était connu que pour cela « , a déclaré Parisot. » Donc, il jouait quelque chose qui lui est arrivé dans la vraie vie. «

Alan Rickman a pu exercer certains de ses démons d’acteur personnels tout en faisant Galaxy Quest, mais il serait allé trop loin à plusieurs reprises, créant des scènes jugées inappropriées par DreamWorks, ce qui a provoqué la colère de Dean Parisot à l’époque. Toutes les scènes supprimées collectent la poussière, mais la co-star de Rickman, Sigourney Weaver, espère qu’elles sortiront un jour. « J’achèterais Galaxy Quest avec les scènes coupées ajoutées juste pour voir Alan faire certaines de ces scènes « , a déclaré Weaver en 2019. » C’était une image très sophistiquée, et ils auraient pu avoir un public plus large avec le plus adulte-prendre le Star Trek de celui-ci. « Quant à savoir si obtiendra la coupe d’un réalisateur de l’original ou Galaxy Quest 2, nous devrons simplement continuer à attendre. L’interview avec Tim Allen a été réalisée à l’origine par Entertainment Weekly.

