‘Galaxy Quest 2’ est ‘un script fabuleux’ selon Tim Allen

La perspective d’un deuxième film « Galaxy Quest » a récemment été relancée lorsque la star Tim Allen a parlé de la suite attendue depuis longtemps de Divertissement hebdomadaire . Le projet avait apparemment pris progressivement de l’ampleur jusqu’à ce que le co-star Alan Rickman meure tragiquement en 2016.

« C’est un scénario fabuleux, » Allen a dit , « mais il y a eu un hoquet parce que le merveilleux Alan Rickman est décédé. Donc tout est devenu très triste et sombre parce que [the script] était tout à propos de [Lazrus] et Taggart. Tout était à propos de leur histoire. Cela ne veut pas dire qu’ils ne peuvent pas redémarrer l’idée, et l’histoire sous-jacente était hystérique et amusante. «

Allen a joué l’acteur Jason Nesmith (alias le commandant Peter Quincy Taggart, la parodie de Kirk) et Rickman a joué Alexander Dane de formation classique (alias Dr. Lazarus, l’équivalent de Spock) dans la parodie non officielle de « Star Trek ». Se joindre à eux étaient Sigourney Weaver, Sam Rockwell, Tony Shalhoub et Justin Long.

«Je n’ai contacté personne la semaine dernière, mais nous en parlons tout le temps», dit Allen. « Il y a constamment un petit scintillement d’une torche au butane avec laquelle nous pourrions le redémarrer. Sans trop en dire, un membre de la famille ‘Galaxy Quest’ d’Alan pourrait intervenir et l’idée fonctionnerait toujours. »

Si vous êtes fan de « Galaxy Quest » – et qui ne l’est pas – vous devriez certainement regarder le documentaire « Never Surrender: A Galaxy Quest Documentary » si ce n’est déjà fait. Les acteurs parlent de leurs expériences de réalisation du film et de leur proximité faire une série télévisée . Avec ce documentaire, vous rirez, vous pleurerez, mais surtout, vous apprécierez le meilleur film sur le fandom d’une autre manière.

Dans d’autres nouvelles de science-fiction, la troisième et dernière saison de « Lost in Space » a terminé la photographie principale. L’annonce a été récemment faite sur les réseaux sociaux

Si vous n’avez pas regardé Netflix « Perdu dans l’espace « Alors allez-y et faites-le tout de suite. Déposez votre tisane, oubliez cette conférence téléphonique Zoom et connectez-vous à Netflix. Vous nous remercierez.

Estrin a déclaré dans le communiqué: « Depuis le début, nous avons toujours considéré cette histoire particulière des Robinsons comme une trilogie. Une aventure familiale épique en trois parties avec un début, un milieu et une fin clairs. »

Et étant donné la vitesse à laquelle le petit Will Robinson (Maxwell Jenkins) grandit, continuer au-delà de cela doublerait probablement le budget de CGI en essayant de masquer le fait qu’il n’est plus si petit. Les saisons 1 et 2 de « Lost in Space » sont actuellement disponibles sur Netflix et la saison 3 est prévue pour 2021.

Selon Le Hollywood Reporter , Patrick Wilson a rejoint le casting des stars qui comprend Halle Berry et Donald Sutherland dans le prochain film de science-fiction de Roland Emmerich, « Moonfall ». Michael Peña a récemment remplacé Stanley Tucci en raison des restrictions de voyage de Covid, bien que nous ne sachions pas tout à fait comment n’importe qui peut remplacer Stanley Tucci.

Selon à la date limite , une force mystérieuse frappe la lune de son orbite et l’envoie se précipiter sur une trajectoire de collision avec la Terre. Contre toute attente, un groupe d’astronautes dépareillés lance une mission impossible dans l’espace et risque tout pour atterrir sur la surface lunaire et sauver notre planète de l’anéantissement. Cette vieille châtaigne. « Moonfall » devrait sortir en salles en 2022.