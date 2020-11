Galaxy Note: le Z Fold 3 avec S-Pen est-il la fin des produits phares de Note?

Depuis l’introduction de la série Galaxy Z-Fold, il a été dit à maintes reprises que Samsung remplacerait les modèles Note par elle. Maintenant, il y a apparemment une confirmation de la Corée. Selon un employé présumé de Samsung, le S-Pen sera utilisé dans le Z Fold 3 et la série Note sera abandonnée. Cependant, cette affirmation n’a pas encore été vérifiée.

Le Galaxy Z Fold 3 devrait apparaître à l’été 2021. L’appareil devrait non seulement avoir une caméra frontale invisible (intégrée sous l’écran), mais également une fonctionnalité de la série Galaxy Note avec la fente S-Pen, rapporte le magazine sud-coréen AjuNews. Ici, on invoque un responsable anonyme chez Samsung. Selon cela, le fabricant prévoit également d’arrêter le Galaxy Note en tant que série.

Pliable devient un remplacement de note

La fin possible du Galaxy Note n’est pas un choc. Pendant longtemps, la différence entre les modèles S et Note était la taille de l’écran, qui est presque identique sur les actuels Galaxy S20 Ultra et Note 20 Ultra. Il ne reste plus que le S-Pen, c’est-à-dire le stylet intégré dans le boîtier du Galaxy Note. Si cela est réellement utilisé dans le Z Fold 3, alors un grade 21 serait obsolète.

Leaker Ice Universe avait déjà rendu compte du S-Pen et d’une caméra sous-écran sur le Z Fold 3, et la mention répétée donne maintenant un peu plus de poids à cette rumeur. Jusqu’à présent, cependant, nous utiliserions toujours ces informations avec prudence, car d’autres sources ne l’ont pas encore confirmée. Donc le tout n’est pas encore vraiment « officiel ». Remarque les fans peuvent encore espérer.

Galaxy Z Fold 3 avec une technologie avancée

Si le Z Fold 3 peut effectivement être utilisé avec un stylet, cela indique une amélioration de l’affichage. Les premiers pliables de Samsung protègent l’écran avec une couche de plastique souple qui ne convient pas à la saisie avec le stylet. Un ongle suffit pour laisser des marques permanentes sur l’écran, donc un stylet causerait rapidement des dommages.

Le rapport entre également dans la nouvelle caméra frontale. Cela devrait être sous l’écran OLED, il n’y a donc pas besoin d’un trou de perforation ou d’une encoche. Jusqu’à présent, cette technologie n’était disponible que sur le ZTE Axon 20 5G, qui n’est arrivé sur le marché qu’en Chine.