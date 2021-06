Galaxy Note 21 : Le meilleur téléphone portable aurait pu être si beau – 45secondes.fr.de

Samsung a-t-il encore un atout dans sa manche pour 2021 ? Malheureusement, le Galaxy Note 21 n’en fait pas partie. Un designer bien connu montre à quel point le smartphone aurait pu être spectaculaire dans la version ultra.

Ben Geskin a laissé libre cours à son imagination et a créé un concept pour un Galaxy Note 21. Vous pouvez voir son idée de la variante ultra sous ce paragraphe. Le dos, bien sûr, attire le regard, où l’artiste s’est évidemment inspiré du Xiaomi Mi 11 Ultra (test).

Il intègre un deuxième écran, à travers lequel vous pouvez également voir l’heure, la batterie restante, les nouveaux messages et d’autres informations au dos du Galaxy Note 21. La fonctionnalité devrait être particulièrement utile si vous souhaitez prendre des selfies avec l’appareil photo principal. Leur qualité est généralement nettement meilleure que celle de la caméra frontale. Ensuite, vous ne vous mettez pas en doute, mais vous vous voyez sur le petit écran.

Galaxy Note 21 Ultra avec appareil photo quintuple

En plus de l’affichage, vous trouverez cinq capteurs qui devraient vous offrir une flexibilité extrême lors de la prise de photos. Vous avez le bon objectif pour presque tous les motifs. Il ne révèle pas de quelles lentilles Geskin rêve. Cependant, il devrait au moins être une combinaison de grand angle, d’ultra grand angle et de téléobjectif avec beaucoup de zoom optique. Pour que vous puissiez rapprocher votre motif sans perte.

À première vue, le design du dos me semble étrange ainsi qu’unique et noble. Le module caméra et écran est gigantesque et s’étend sur toute la largeur. Néanmoins, il semble beaucoup plus harmonieux et mieux intégré que le Xiaomi Mi 11 Ultra, dans lequel l’appareil photo costaud ressemble plus à un corps étranger.

Au revoir, coup de poing

Sur la face avant du Galaxy Note 21, le designer le garde comme une note typique : les bords sont arrondis, mais en même temps toujours beaucoup plus anguleux que le Galaxy S21. Le Note 21 ressemble un peu plus à un téléphone portable professionnel, et les hommes d’affaires sont finalement un groupe cible pour la série. Ce qui ressort : Geskin mise sur un écran légèrement plus incurvé sur le côté, ce qui est plutôt atypique pour la série.

Comme mentionné, l’objectif avant du Concept fait face à la concurrence de la combinaison d’un deuxième écran et d’un appareil photo principal. L’objectif est susceptible d’être oublié pour une autre raison : il est intégré à l’écran afin qu’il soit pratiquement invisible et que vous n’ayez pas à vivre avec un trou de perforation gênant.

Cependant, l’appareil a un inconvénient : il restera un rêve, car Samsung s’appuierait sur de nouveaux appareils pliables et le Galaxy S21 FE pour le second semestre ; quand cela devrait être terminé. Peut-être que Samsung sera inspiré et ravivera la série Note dans l’année à venir. Comment trouvez-vous le dessin ? Pouce vers le haut ou vers le bas ?









