Galaxy Note 20 Ultra: fuite de toutes les informations sur le smartphone Xbox

Samsung lancera le Galaxy Note 20 Ultra le 5 août. Une grosse fuite révèle déjà ce qui vous attend lors de l’événement Unpacked. En conséquence, l’énorme produit phare apporte diverses innovations.

Le Galaxy Note 20 n’est qu’un Galaxy S20 avec S Pen et un design légèrement différent, a-t-on dit dans des rumeurs précédentes. Mais apparemment, Samsung a proposé quelque chose de plus. Du moins, c’est ce que WinFuture rapporte à propos du Galaxy Note 20 Ultra. Quelques jours avant la première officielle, le portail a publié des informations sur l’appareil photo, le S Pen, le chipset, l’écran et d’autres fonctionnalités.

Galaxy Note 20 Ultra devient un smartphone Xbox

Selon le rapport, Samsung coopère non seulement avec Microsoft au niveau des bureaux, mais également dans le secteur des jeux. La nouvelle note serait le premier smartphone à être optimisé pour le service de streaming de jeux projet xCloud. Si vous avez un Xbox Game Pass, vous devriez pouvoir jouer à plus de 90 jeux sur le téléphone via le cloud.

Affichage: aussi grand que …

Samsung utilise probablement un écran OLED dynamique avec une diagonale de 6,9 ​​pouces et une résolution de 1440 x 3200 ainsi qu’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Les spécifications sont identiques à celles du Galaxy S20 Ultra. Mais il y a encore une première à l’écran. On dit que le Note 20 Ultra est le premier téléphone portable avec Corning Gorilla Glass 7. Nous sommes ravis de voir s’il y a une différence dans le test de dureté de JerryRigEverything ou comme d’habitude: “… rayures au niveau 6 avec des rainures plus profondes au niveau 7”.

La pièce maîtresse comme point faible majeur

Il était déjà à craindre et la fuite actuelle justifie les soupçons: Samsung reste (malheureusement) fidèle et transplanté dans la version européenne du Galaxy Note 20 Ultra son Exynos 990. Le chipset tant critiqué pilote déjà le Galaxy S20 – et est plus faible que le Snapdragon 865. Samsung ne l’utilise que sur (quelques) autres marchés. La puce est prise en charge par 12 Go de RAM et 256 ou 512 Go de mémoire interne. Vous pouvez étendre ce dernier avec une carte microSD.

Appareil photo: l’ancien “Zoom spatial” s’envole

Samsung a apparemment intégré un capteur révisé de 108 MP avec une ouverture f / 1,8, une mise au point automatique à deux pixels et un système de mise au point automatique à base de laser particulièrement rapide dans le module de caméra saisissant à l’arrière. Le constructeur veut s’assurer que le problème de mise au point du Galaxy S20 Ultra ne se répète pas.

La configuration de la caméra comprend également deux capteurs de 12 MP. Derrière l’un des deux se trouve une nouvelle optique de périscope téléobjectif. On dit que le capteur fonctionne avec des pixels de 1,0 micron.

Il y a aussi une réunion avec la fonction “Space Zoom”. Comme prévu, Samsung rejette le zoom 100x du S20 Ultra et se contente d’un zoom 50x. La fonctionnalité précédente ne pouvait faire ses preuves qu’en pratique comme un bâillon de fête, mais des photos de haute qualité n’étaient pas possibles. À l’avenir, Samsung voudra probablement utiliser moins de zoom, mais plus de qualité. Avec le téléphone mobile, vous pouvez également enregistrer des vidéos en 8K. Vous pouvez déjà voir plus de fonctionnalités de caméra dans une vidéo.

Écrire avec S Pen devrait être plus réaliste

Le S Pen, caractéristique de la série Note, aura à l’avenir une latence de seulement 9 millisecondes. Le sentiment d’écriture devrait se rapprocher beaucoup plus de celui du papier. Samsung appelle apparemment la fonctionnalité “Real Feel”. Le temps de réponse différé du Galaxy Note 10 est “inférieur à 70 millisecondes”.

À l’avenir, la synchronisation automatique avec l’application Microsoft OneNote sera également possible. Le stylet conserve les fonctionnalités déjà connues de la série précédente. Mot-clé: télécommande et contrôle gestuel.

Quelle est la taille de la batterie?

Samsung a doté le Galaxy Note 20 Ultra d’une batterie d’une capacité de 4500 mAh; 200 mAh de plus par rapport au Galaxy Note 10+. Vous pouvez charger le stockage d’énergie à 50% en 30 minutes. La recharge sans fil est depuis longtemps la norme dans la classe premium de Samsung. Le smartphone devrait également proposer deux emplacements pour carte SIM, USB-C 3.2, un double support GPS et des haut-parleurs stéréo (optimisés AKG). Android 10 est installé en usine – vraisemblablement avec l’interface utilisateur One UI 2.5.

Le prix

Jusqu’à présent, WinFuture ne sait pas ce que devrait coûter le Galaxy Note 20 Ultra. Cependant, le prix est presque certainement supérieur à 1000 euros. Samsung nous dira ce que vous devez payer pour le smartphone le 5 août. Ensuite, nous découvrons également si les rumeurs sont vraies – et si la société sud-coréenne pourrait encore avoir un atout dans sa manche. En plus des deux appareils Note 20, Samsung présente également un certain nombre d’autres nouveaux produits lors de l’événement Unpacked.