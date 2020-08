Galaxy Note 20: Samsung installe différents systèmes de refroidissement

Possédez-vous un Samsung Galaxy Note 20 et il fait parfois chaud? Les experts d’iFixit ont démonté le smartphone supérieur et son grand frère, le Note 20 Ultra, dans leurs pièces individuelles. D’autres testeurs ont également effectué un démontage – et ont ainsi fait une découverte étonnante.

Selon The Verge, plusieurs sources rapportent que le Galaxy Note 20 chauffe exceptionnellement rapidement. Le développement de chaleur a lieu quelle que soit la façon dont le smartphone est utilisé. L’appareil devrait se réchauffer rapidement lors de l’utilisation de l’appareil photo, des jeux ou des téléchargements plus longs. Mais comment cela se produit-il – et pouvez-vous y faire quelque chose?

Différents systèmes de refroidissement utilisés?

Le démontage d’iFixit montre que Samsung ne compte pas sur le refroidissement en cuivre du Galaxy Note 20 que l’on retrouve dans d’autres smartphones de la société. Au lieu de cela, la société utilise apparemment des tampons thermiques en graphite pour le refroidissement. Zack de la chaîne YouTube JerryRigEverything a également découvert ces coussinets lors de son démontage. Apparemment, ils sont responsables du développement de la chaleur – car ils ne refroidissent pas de manière aussi fiable que les câbles en cuivre autrement utilisés.

Cependant – et c’est inhabituel – d’autres personnes ont trouvé de tels fils de cuivre lors du démontage de leur Galaxy Note 20. Apparemment, Samsung n’installe pas le même système de refroidissement sur tous les modèles. Cela pourrait également expliquer pourquoi seuls certains utilisateurs se plaignent d’une chaleur excessive.

Nouveau scandale après le chip gate?

Lorsqu’on lui a demandé, Samsung n’a pas encore commenté publiquement le refroidissement utilisé dans le Galaxy Note 20. Du point de vue de Samsung, on ne peut qu’espérer que cela ne conduira pas à un scandale. Après tout, la discussion sur les différents chipsets a déjà fait les gros titres négatifs.

Il est peu probable que Samsung évite une explication des faits. Après tout, les utilisateurs du Galaxy Note 20 Ultra dans ce pays paient au moins 1200 euros pour leur smartphone phare – et peuvent donc avoir un certain degré de fonctionnalité. La société a déjà envoyé au moins un signal positif, bien que dans le secteur des logiciels: Samsung promet toutes les mises à jour Android importantes pour le Note 20 pendant trois ans.