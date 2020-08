Galaxy Note 20: Samsung annonce le nombre de nouveaux appareils pour un événement déballé

Pas longtemps, puis l’événement déballé pour le Galaxy Note 20 a enfin lieu. Début août, Samsung souhaite présenter au public son nouveau smartphone haut de gamme avec S Pen. Pour augmenter la tension, la société sud-coréenne a déjà fait la lumière sur le contenu de l’événement.

Samsung prévoit de présenter un total de cinq appareils lors de l’événement Galaxy Note 20 le 5 août. Le chef de la division mobile de Samsung, TM Roh, l’a annoncé via la salle de presse de l’entreprise. Les appareils doivent «combiner force et fonctionnalité sans faille» – que ce soit au travail ou pendant les loisirs. Roh donne également un regard direct sur ce que Samsung présentera: «avec ces appareils dans votre main (et dans vos oreilles, et sur votre poignet)».

Pliez et tordez

En conséquence, on peut supposer qu’il s’agit d’au moins un smartphone. Le Galaxy Note 20 est réglé; en outre, il y aura probablement une ramification plus grande et légèrement mieux équipée. Le téléphone pliable Galaxy Z Fold 2 est également en discussion. Le successeur du Galaxy Fold pourrait prendre en charge le S Pen comme le Galaxy Note 20.

De plus, Samsung aura probablement une smartwatch dans ses bagages, qui sera probablement la Galaxy Watch 3. Selon les rumeurs, la société souhaite publier un portable haut de gamme, ce qui se reflète également dans le prix. Selon les rumeurs, la montre intelligente dispose d’une lunette tournante et fournit une mine d’informations sur la santé du porteur.

Bourgeons Galaxy et puce faible

Les écouteurs suggérés par Roh sont probablement une nouvelle version des Galaxy Buds. Le design est censé rappeler les haricots. Selon la société, ce sont des écouteurs “True Wireless Stereo”.

Le Samsung Galaxy Note 20 devrait être beaucoup plus grand que son prédécesseur: la différence de taille avec le Galaxy Note 10 devrait être d’environ un centimètre. Cependant, l’anticipation pour le produit phare devrait être atténuée: selon les experts en fuite, le chipset Exynos 990 est utilisé dans le Note 20, ce qui a provoqué des discussions avec le Galaxy S20 en raison des inconvénients de performances par rapport au Snapdragon 865. Le 5 août, nous en apprendrons davantage sur les cinq appareils.