Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra: les prix ont fui

Grâce à de nombreuses fuites, nous savons presque tout sur le Galaxy Note 20 et le Galaxy Note 20 Ultra. Cependant, un détail important manquait dans les rapports précédents: le prix. Samsung en exige soi-disant beaucoup pour ses nouveaux appareils.

Le prix du Galaxy Note 20 est d’au moins 999 euros, comme le rapporte le fuyant Twitter Ishan Agarwal. Pour l’argent, vous obtenez la version 4G avec une capacité de stockage de 256 Go. Le supplément pour le modèle 5G est de 100 euros. Mis à part les couleurs (Mystic Black, Mystic Bronze et Mystic Green), ce sont vos deux seuls choix. Selon les rumeurs, il n’y aura pas de Note 20 avec 512 Go de mémoire.

Samsung maintiendrait presque le niveau de prix par rapport au Galaxy Note 10. Le modèle actuel a débuté l’année dernière avec un prix de détail suggéré de 949 euros. Néanmoins, une somme (presque) à quatre chiffres devrait faire réfléchir certains acheteurs potentiels. Les spécifications précédentes du Galaxy Note 20 donnent à l’appareil l’apparence d’un bon modèle léger.

Samsung reprend le prix du S20 Ultra

La société sud-coréenne équipe apparemment mieux le produit phare actuel (toutes les spécifications): selon le rapport, Samsung appelle 1349 euros pour le Galaxy Note 20 Ultra de 256 Go. La variante avec la plus grande mémoire (512 Go) devrait coûter 1449 euros. Le modèle Ultra n’est disponible qu’avec le support 5G. Samsung reprend vraisemblablement les prix du Galaxy S20 Ultra ici, qui coûtent tout autant au lancement sur le marché.

Lors de l’événement déballé du 5 août, Samsung présentera également la Galaxy Watch 3, le Galaxy Z Flip, le Galaxy Fold 2 et les Galaxy Buds Live, comme le confirme le fabricant dans un aperçu officiel. Dans son tweet, Ishan Agarwal révèle également le prix approximatif des écouteurs qui ressemblent à des haricots: environ 189 euros.

Vue d’ensemble: les prix de la série Note 20