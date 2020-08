Galaxy Note 20 et Galaxy S20: mises à jour Android promises pour trois ans

Samsung change sa politique de mise à jour: avec le Galaxy Note 20, la société sud-coréenne n’a pas seulement présenté un smartphone haut de gamme. Le fabricant a également promis de fournir à l’appareil des mises à jour Android pendant trois ans. Cela devrait également s’appliquer aux anciens smartphones.

Trois générations de mises à jour Android – c’est ce que Samsung a promis pour le Galaxy Note 20, rapporte l’Autorité Android. Outre les mises à jour majeures, Samsung promet également «de nouvelles fonctionnalités» et une «sécurité de pointe». Samsung a ainsi prolongé son cycle de mise à jour d’une génération. Jusqu’à présent, les produits phares ont reçu au maximum deux générations de mises à jour Android.

Android 12 pour le Galaxy S10

Mais non seulement le Galaxy Note 20 devrait bénéficier des mises à jour. Samsung a confirmé à l’Autorité Android que cette règle s’applique également à d’autres (anciens) produits phares. Plus précisément, la promesse comprend également: Galaxy S20, Galaxy S10 et Galaxy Note 10.

Cela signifie que le Galaxy S10 et le Galaxy Note 10 recevront toujours la mise à jour vers Android 12 en 2021. Les utilisateurs du Galaxy S20 et du Galaxy Note 20, cependant, peuvent toujours attendre avec impatience Android 13. Google devrait publier cette mise à jour majeure en 2022.

Maintenez votre compétitivité avec Apple

Vraisemblablement, la décision d’Apple de publier la mise à jour vers iOS 14 pour tous les appareils qui utilisent déjà iOS 13 a poussé Samsung à adopter la nouvelle philosophie. Parce que cela signifie: même l’iPhone 6s, sorti en 2015, recevra le dernier logiciel Apple avec les dernières fonctionnalités et mises à jour de sécurité à l’automne.

Transféré à Samsung, cela signifierait: la société devrait fournir le Galaxy S6 à partir de 2015 avec Android 11 afin de rattraper Apple. De plus, le concurrent de Cupertino n’a pas limité sa politique de mise à jour aux meilleurs appareils: le modèle de milieu de gamme iPhone SE reçoit également iOS 14. Avec la promesse de mise à jour pour Galaxy Note 20 et Cie, Samsung rattrape au moins un peu de terrain.

Galaxy Note 20: mises à jour en tant que fonctionnalité

Avec la perspective de trois mises à jour majeures, Samsung pourrait convaincre un ou deux sceptiques du Galaxy Note 20. Car au moins le modèle de base que Samsung a présenté début août 2020 ne possède pas vraiment d’innovations révolutionnaires. Et le prix du Galaxy Note 20 Ultra avec super appareil photo est d’au moins 1266 euros – et devrait dissuader de nombreux acheteurs potentiels.