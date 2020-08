Galaxy Note 20 avec le même processeur Exynos que le Galaxy S20

KONKY Universel Chargeur USB 36W Quick Charge 3.0 Charge Rapide USB 3 Ports Adaptateur Secteur USB Mural avec QC 3.0 Recharge Adaptateur de Voyage Compatible avec Téléphone iPhone iPad Samsung Caméra

Fonction de charge rapide: QC 3.0 fournit l'efficacité de charge la plus rapide jusqu'à 80%, soit 4 fois plus vite que les chargeurs conventionnels. Rétrocompatible avec QC 1.0 2.0; Choix de gain de temps, particulièrement pratique pour voyager. Le chargeur est en mesure de garantir en matière ignifuge et de protection multiples contre les surcharges, court-circuit, une surchauffe et répond CE stricte et les normes FCC, la sécurité maximale pour votre appareil et le chargeur lui-même. Super efficace: 3 ports USB permettent la recharge simultanée de 3 appareils. Convient pour les téléphones mobiles, smartphones, iPad, appareils photo, chargeur sans fil et tous les autres périphériques avec ports USB. Pas besoin d'apporter plusieurs adaptateurs. Large compatibilité: Le téléphone mobile QC chargeur USB 3.0 est compatible avec les périphériques de charge rapide pris en charge comme Samsung Sony Galaxy LG HTC Google Nexus Nokia Xiaomi ZTE etc. Les deux connexions reconnaissent automatiquement les appareils et définissent le maximum. possibilité de charger le courant. Léger et facile à transporter, Toute question ou préoccupation s'il vous plaît contactez-nous.