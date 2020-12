Galaxy A72 5g: Design Qui Rappelle Le Galaxy Note 20

Des images de rendu et des données techniques du prochain téléphone portable de milieu de gamme Samsung Galaxy A72 5G ont vu le jour. Le design rappelle le look du Galaxy Note 20 – et le smartphone dispose d’un connecteur jack pour casque!

Selon les images rendues, le Galaxy A72 5G dispose de quatre caméras à l’arrière. Trois d’entre eux semblent plus grands et sont à gauche, tandis que la quatrième caméra à droite sous le flash LED est probablement un petit capteur de profondeur. Le fuiteur bien connu OnLeaks a publié les images, y compris certaines données techniques sur Voice.com.

Les sources de SamMobile qui ne sont pas spécifiées en détail ont des informations supplémentaires sur les caméras. Il y aura un objectif ultra grand angle avec une résolution de 12 mégapixels ainsi qu’un appareil photo macro et un capteur de profondeur de 5 mégapixels chacun. OnLeaks soupçonne que la caméra principale a une résolution d’au moins 64 mégapixels.

Avec écran 6,7 pouces et prise casque

L’arrière du smartphone devrait à nouveau être en plastique transparent «Glasstic». Le cadre est en aluminium. Comme le prédécesseur Galaxy A71 5G, l’écran devrait mesurer 6,7 pouces. Il est plat, c’est-à-dire non courbé, et a une caméra selfie dans un trou. Un capteur d’empreintes digitales se trouve également sur l’écran. Enfin, une prise casque 3,5 millimètres est installée sur la face inférieure. Cela est rationalisé dans la plupart des produits phares, car les utilisateurs passent de plus en plus à Bluetooth.

Présentation prévue en janvier 2021

Le Galaxy A72 5G doit être complété par un Galaxy A52 5G plus petit. OnLeaks s’attend à ce que le A72 5G soit au prix d’environ 600 €. Samsung pourrait présenter les nouveaux smartphones de la série Galaxy A dès janvier 2021.