Galaxy A52 en plein de nouvelles photos: sortie devant la porte?

Un lot de nouvelles photos du Samsung Galaxy A52 a vu le jour. Cette fois, nous le voyons dans un boîtier élégant avec un support. Alors la sortie nous attend bientôt?

Ishan Agarwal est au moins certain que le lancement du Galaxy A52 n’est plus « trop ​​loin ». Du moins, c’est ce que le leaker a écrit sur Twitter et a publié toute une série de photos du smartphone milieu de gamme de Samsung.

Galaxy A52: des coques en quatre couleurs?

Les photos d’Agarwal montrent le Galaxy A52 dans toute sa splendeur. Juste emballé dans une housse en silicone d’un fabricant européen. Les étuis sont présentés dans les couleurs violet, bleu, blanc et noir. Un support argenté avec le logo Samsung est intégré dans chacun des étuis. Les réactions à cela ont été mitigées.

Fait intéressant, la structure du module caméra est en accord avec celle d’une image de rendu récemment divulguée: Steve Hemmerstoffer a publié un premier aperçu du Samsung Galaxy A52 début décembre. Le petit trou de perforation pour la caméra selfie est également identique sur les photos des deux fuites.

Les détails officiels sur la caméra quadruple ne sont pas encore disponibles. On prétend que Samsung mettra à niveau son prédécesseur: l’appareil photo principal du Galaxy A52 devrait avoir une résolution de 64 MP. Avec le Galaxy A51, cet objectif a toujours une résolution de 48 MP.

Sortie en février?

Le Samsung Galaxy A52 a reçu plusieurs certifications en Chine depuis la mi-janvier. Quelque chose comme ça jette généralement les bases d’une sortie prochaine, qui pourrait même avoir lieu ce mois-ci.

Après tout, le Galaxy A51 a été lancé à peu près à la même période de l’année. Nous pouvons donc espérer une sortie rapide du Galaxy A52. Apparemment, le smartphone de milieu de gamme de Samsung apparaîtra comme un modèle 4G et 5G.

