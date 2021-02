Galaxy A52: Ce prix serait un défi pour Xiaomi

Mise à jour (15 février 2021, 18 h 39):

Après avoir annoncé il y a quelque temps les prix possibles du Galaxy A52 et du Galaxy A72, le portail TechnikNews a maintenant découvert des détails plus intéressants. Selon le rapport, Samsung rend le Galaxy A52 encore moins cher qu’on ne le pensait. On prétend que le successeur du blockbuster de milieu de gamme sera disponible pour les sommes suivantes:

Samsung Galaxy A52 (128 Go): 349 euros

Samsung Galaxy A52 5G (128 Go): 449 euros

Si cette information est correcte, le Galaxy A52 dans la version 4G serait encore 20 euros moins cher que les 369 euros précédemment supposés. Samsung semble vouloir continuer à baisser les prix d’entrée de gamme de ses appareils milieu de gamme afin de défier des concurrents à bas prix tels que Xiaomi dans ce segment très concurrentiel.

Article original:

Le lancement sur le marché des smartphones milieu de gamme de Samsung Galaxy A52 et A72 est actuellement encore loin. Maintenant, de nouvelles informations sont apparues qui fournissent des informations sur les prix possibles pour les successeurs du Galaxy A51 et du Galaxy A71.

Alors que le Galaxy A42 5G est disponible sur le marché depuis quelques mois pour un prix de lancement de 279 euros, il n’y a aucune trace des Galaxy A52 et Galaxy A72, certes un peu mieux équipés. Comme le rapporte le site Web néerlandais GalaxyClub, les prix de certains détaillants pour le marché européen sont apparus sur le portail de comparaison de prix idealo.de. La bonne nouvelle: si les informations sont correctes, les téléphones portables populaires ne seront pas chers. Samsung ne semble pas avoir augmenté ses prix par rapport aux modèles précédents. Cela s’applique au moins aux variantes sans 5G.

Galaxy A52 et Galaxy A72: agréablement bon marché?

Bien que les entrées des concessionnaires sur idealo.de aient à nouveau disparu des listes, GalaxyClub était toujours en mesure de retenir les réservations. Selon le portail, le Galaxy A52 pourrait démarrer dans la version 4G avec 128 Go de stockage interne à 369 euros, tandis que la version 4G du Galaxy A72 avec le même stockage coûterait 449 euros. Le successeur du Galaxy A51 serait au même prix, l’A72 même 20 euros moins cher que son prédécesseur.

Si vous voulez un smartphone milieu de gamme compatible 5G, vous devrez probablement creuser un peu plus dans votre poche: le Galaxy A52 5G (128 Go) commence apparemment à 449 euros. Si le stockage double, la somme passe à 509 euros. La partie néerlandaise ne pouvait pas présenter les prix d’un Galaxy A72 compatible 5G.

Quand viendront les nouveaux smartphones milieu de gamme?

Il n’y a pas de date officielle pour le lancement sur le marché des modèles Galaxy A. Comme nous l’avons signalé, le Galaxy A52 est maintenant passé par plus d’organismes de certification. Une sortie pourrait donc être imminente. Une fenêtre réaliste serait donc février 2021. Il reste à voir si Samsung commercialisera réellement les appareils ce mois-ci et aux prix supposés. En prenant le passé comme indicateur, il est au moins probable que la société sud-coréenne annoncera les deux appareils en même temps.