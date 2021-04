Galaxy A52 5G: Samsung distribue une mise à jour importante ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

Les propriétaires du Galaxy A52 (5G) peuvent être ravis: Samsung a commencé à distribuer une mise à jour importante pour le smartphone de milieu de gamme: le nouveau correctif de sécurité pour avril 2021 touche de plus en plus d’appareils sur le marché européen et apporte des améliorations.

Samsung semble avoir commencé à fournir aux téléphones de milieu de gamme Galaxy A52 et Galaxy A52 5G récemment lancés la dernière mise à jour de sécurité pour avril 2021. Comme le rapporte SamMobile, les propriétaires de la variante 5G du smartphone dans de nombreux pays européens reçoivent désormais le correctif important après le lancement du déploiement du modèle 4G à la fin du mois dernier. Comme d’habitude, la mise à jour comble certaines failles de sécurité. De plus, vous pouvez vous attendre à des améliorations de la caméra.

Si vous n’avez pas encore reçu de notification concernant la mise à jour sur votre appareil, une vérification manuelle des paramètres de votre appareil en vaut la peine. L’option peut être trouvée quelque peu cachée sous « Paramètres » | « Biométrie et sécurité » | « Mise à jour de sécurité » ou sous « Paramètres » | « Mise à jour logicielle ».

Samsung Galaxy A52 5G: la mise à jour d’avril apporte des améliorations à l’appareil photo

Avec la distribution de la mise à jour de sécurité pour avril 2021, Samsung tient sa promesse de fournir également aux appareils de milieu de gamme des correctifs de sécurité mensuels. Une livraison aussi rapide n’était par ailleurs réservée qu’aux modèles haut de gamme de la classe supérieure. Les autres appareils ne reçoivent que des mises à jour trimestrielles qui comblent les failles critiques. Le patch avec le numéro de build « A525FXXU1AUC5 » comprend environ 240 Mo. Outre les failles identifiées par Google lui-même, le fabricant de smartphones sud-coréen corrige également 21 problèmes spécifiques à Samsung dans le logiciel avec la mise à jour.

Les mises à jour de sécurité apportent souvent de petites corrections ou améliorations aux fonctions individuelles. Cette fois également, Samsung déclare également que des travaux ont été effectués sur les performances de l’appareil photo. Ce que le fabricant a changé exactement n’est pas spécifié dans les notes de mise à jour. Étant donné que les fonctionnalités plus importantes sont généralement décrites plus longuement, la vitesse et la stabilité générales auront probablement été améliorées.









