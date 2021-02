Galaxy A52 5G: Leak montre un téléphone portable de milieu de gamme en quatre couleurs

Le nouveau smartphone de milieu de gamme de Samsung Galaxy A52 5G peut être admiré sur les images de rendu qui ont fui. Le téléphone portable sera donc disponible sur le marché en quatre couleurs différentes – et la sortie n’est probablement pas loin.

Les quatre couleurs du Galaxy A52 5G devraient être Awesome Violet, Awesome Blue, Awesome White et Awesome Black. Evan Blass, le fuiteur bien connu, écrit sur Voice.com et y publie également des images de rendu à 360 degrés des futurs smartphones. Le cadre semble être en métal et est légèrement plus grand autour de l’écran que sur les produits phares. Une caméra selfie est intégrée dans un trou d’écran en haut à l’avant. Quatre caméras sont visibles à l’arrière.

Avec Snapdragon 750G et Android 11

Selon les entrées de référence divulguées (via SamMobile), le Galaxy A52 5G sera livré avec Android 11 et sera livré avec un écran FHD + avec une résolution de 2400 x 1080 pixels. Le Snapdragon 750G sert apparemment de processeur, qui calcule un peu plus lentement que le Snapdragon 765G dans les smartphones tels que le Google Pixel 5 et le LG Wing.

Présentation probablement en février

Le smartphone a déjà été certifié par le Bluetooth SIG. Il sera probablement présenté officiellement en février, comme l’écrit SamMobile. Le prédécesseur Galaxy A51 a été lancé pour environ 370 euros, et le successeur sera probablement vendu au comptoir à un prix similaire. Au moins le modèle LTE, qui devrait également être planifié. Les téléphones de milieu de gamme de Samsung comme le Galaxy A51 sont généralement populaires, et le Galaxy A52 5G pourrait redevenir un best-seller.