Galaxy A52 5G: autonomie de la batterie? Nous avons de bonnes nouvelles pour vous

Samsung donne-t-il au Galaxy A52 5G une durée de vie plus longue? Les rumeurs indiquent que le smartphone de milieu de gamme pourrait s’améliorer un peu par rapport à son prédécesseur, le Galaxy A51, à cet égard.

Les Galaxy A50 et A51 se sont révélés être de véritables best-sellers pour Samsung. Les attentes du Galaxy A52, que le constructeur pourrait bientôt nous présenter, sont d’autant plus grandes. Une batterie d’une capacité de 4500 mAh devrait alors être à bord. Selon « The Tech Guy », ceci est basé sur les données du ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information (TENAA).

Ce serait une mise à niveau décente de 500 mAh par rapport au Galaxy A51 – et de très bonnes nouvelles. Car lors du passage du Galaxy A50 au A51, Samsung a laissé la capacité de la batterie intacte. Vous pouvez donc vous attendre à une durée de vie de la batterie plus longue – ce qui est déjà très bon sur le modèle actuel, comme vous pouvez le lire dans notre test sur le Galaxy A51.

Galaxy A52 5G: fuite d’une petite fiche technique

Il n’est pas clair si les informations s’appliquent également au modèle 4G ou uniquement à la variante 5G explicitement mentionnée. La mise à niveau devrait également être nécessaire, car la consommation d’énergie en fonctionnement 5G est généralement un peu plus élevée; même si l’effet risque d’être un peu plus faible avec un modem 5G intégré à la puce. Dommage: le Galaxy A52 devrait se passer de la technologie de charge rapide améliorée.

La fiche technique nous indique également que le Galaxy A52 5G repose probablement sur un écran presque sans bordure de 6,46 pouces avec une caméra frontale perforée. Les dimensions du smartphone doivent être de 159,9 cm x 75,1 cm x 8,4 cm. La conception coïncide avec une fuite antérieure de Steve Hemmerstoffer.

À l’arrière de l’appareil, nous voyons une caméra quadruple. Cependant, il n’y a pas d’informations plus détaillées sur les capteurs individuels; En dehors des rumeurs lâches. On parle de prise en charge de la double carte SIM. De plus, Android 11 est préinstallé en usine. En raison de l’enregistrement du Galaxy A52 5G auprès de TENAA, nous pouvons supposer que Samsung est sur le point de sortir le smartphone. Ce que coûtera le téléphone portable pour sortir semble avoir déjà été divulgué.