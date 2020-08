Galaxy A51 et A71: mise à jour vers One UI 2.1 – c’est nouveau

Dès mai 2020, Samsung a commencé à distribuer la mise à jour majeure de One UI 2.1 pour ses Galaxy A51 et Galaxy A71 dans certaines régions. À présent, le logiciel devrait être arrivé sur la plupart des appareils. Nous vous montrerons quelles nouvelles fonctions vous avez reçues – et lesquelles d’entre elles peuvent être extrêmement pratiques.

Nouvelles fonctionnalités de votre Galaxy A51 et A71 que vous devez connaître:

Music Share vous transforme en DJ universel lors des soirées

Vous le savez peut-être: vous êtes assis autour d’un haut-parleur Bluetooth avec des amis et tout le monde a des demandes de musique. Tout le monde veut prendre le contrôle de la blague bruyante une fois et elle est sauvagement couplée et séparée à nouveau. Avec la fonction de partage de musique de Samsung, cela appartient au passé. Dès que votre Galaxy A51 ou Galaxy A71 a reçu la mise à jour vers One UI 2.1, vous pouvez rester connecté à la box et simplement partager le contrôle avec vos amis.

Une condition préalable à l’utilisation de la fonction est que les deux smartphones ont activé Bluetooth et WLAN – et bien sûr Music Share sur l’appareil qui est directement connecté à l’enceinte. Si ces critères sont remplis, la connexion est établie rapidement et vous pouvez faire de la musique ensemble. Incidemment, que vous utilisiez Spotify, Amazon Music ou Apple Music n’est pas important. Selon Samsung, Music Share fonctionne avec toutes les applications musicales du marché.

Vous pouvez activer Music Share via un commutateur dans les paramètres Bluetooth. (© 2020 COURBE)

Galaxy A51 et A71 obtiennent le partage rapide du clone AirDrop

Si la fête continue et que vous souhaitez partager des photos, des vidéos et plus encore, vous pouvez utiliser une autre fonction après la mise à jour vers One UI 2.1. Quick Share fonctionne comme AirDrop d’Apple et permet en conséquence un échange facile et rapide de fichiers via WiFi. WhatsApp propose également un transfert rapide de contenu, mais les photos souffrent de pertes de qualité. Le partage rapide ne fonctionne qu’entre les appareils Samsung dotés du dernier logiciel.

Par défaut, le partage rapide est désactivé. Vous pouvez accéder à la fonctionnalité via la barre de notification. (© 2020 COURBE)

Les caméras des Galaxy A51 et A71 apprennent de nouvelles astuces avec One UI 2.1

Prise unique: la solution complète pour de superbes photos

Un très bon ajout à l’application appareil photo du Galaxy A71 et au Galaxy A51, un peu plus petit, est la fonction “Prise unique”: Sérieusement: Qui d’entre vous a vraiment traité avec l’application appareil photo de votre smartphone pendant longtemps et rencontre tout le monde Situation les bons paramètres? Avec Single Take, vous commencez simplement à enregistrer dans une situation intéressante et votre smartphone fait le reste.

Le tout prend jusqu’à dix secondes et à la fin, vous obtenez un ensemble de photos et de vidéos, qui ont toutes été modifiées avec des paramètres différents. Votre smartphone sélectionne automatiquement les meilleurs résultats – et vous n’aurez plus jamais à vous reprocher d’utiliser à nouveau le mauvais mode sur votre appareil photo.

Single Take crée une série d’images à partir d’une séquence – l’IA décide de ce qui a été particulièrement réussi. (© 2020 COURBE)

Mode professionnelle et hyperlapse pour ceux qui aiment essayer

Le mode professionnel est également nouveau à bord après la mise à jour vers One UI 2.1. Il vous permet de régler manuellement la mise au point, l’ISO et Cie et de choisir vous-même la vitesse d’obturation.

Si vous aimez tourner des vidéos même dans l’obscurité, vous pouvez même prendre des enregistrements time-lapse ici après avoir installé la mise à jour logicielle majeure. Le mode hyperlapse, que vous pouvez utiliser pour accélérer un lever de soleil, par exemple, jusqu’à ce que cela ne prenne que quelques secondes dans la vidéo, n’était auparavant disponible que pour prendre des photos avec suffisamment de lumière.

Enregistrez la section photo en tant que nouvelle image: cela ne pourrait pas être plus rapide

Même pour la galerie des Galaxy A51 et Galaxy A71, One UI 2.1 fournit un ajout utile. Par exemple, si vous avez une photo de groupe d’amis et que vous souhaitez simplement enregistrer la découpe avec votre meilleur ami dessus en tant que photo unique, vous pouvez le faire en deux petites étapes.

Ouvrez votre photo dans la galerie et effectuez un zoom avant avec deux doigts jusqu’à ce que vous voyiez la section souhaitée de votre image à l’écran. Dans le coin supérieur gauche, vous pouvez maintenant voir un petit nouveau bouton. Si vous appuyez dessus, votre smartphone enregistre la section partielle de la grande image en tant que nouvelle photo. L’original est bien entendu conservé.

Le petit bouton en haut à gauche vous permet de recadrer rapidement les images dans la section visible. (© 2020 COURBE)

Fonction de traducteur pour votre clavier et une recherche bien améliorée

Copiez-vous occasionnellement des messages texte d’un messager vers un traducteur pour vérifier peut-être si vous avez vous-même traduit correctement? La nouvelle fonction de traduction du clavier Samsung vous évite désormais l’étape intermédiaire. Appuyez simplement sur l’icône à trois points au-dessus du clavier, puis sur la nouvelle icône de la fonction de traduction.

Une zone apparaît sous la ligne de message réelle, dans laquelle vous pouvez d’abord définir la langue source et cible et entrer votre texte. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur “Terminé” et le texte traduit est immédiatement et prêt à être envoyé dans la ligne de message. Vous pouvez maintenant apporter des modifications si nécessaire ou envoyer les lignes directement sous forme de message.

Samsung a même amélioré la fonction de recherche du Galaxy A51, du Galaxy A71 et de tous les autres smartphones avec One UI 2.1. Si vous ouvrez le tiroir d’applications et recherchez un terme à l’aide de la barre de recherche au-dessus des applications, les résultats vous montreront plus que les applications appropriées. Si vous appuyez ensuite sur l’icône de recherche, le smartphone répertorie également les photos de la galerie, les fichiers téléchargés, les paramètres et même les chansons Spotify avec le terme de recherche dans le titre, à condition que l’application musicale soit installée.