Galadriel Star de The Rings of Power se plaint des scènes d’action du personnage

The Rings of Power représente un Galadriel plus jeune et plus héroïque, avec lequel certains fans n’ont pas été d’accord.

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir a livré ses premiers épisodes, ramenant le monde visuellement époustouflant de la Terre du Milieu de Tolkien sur Amazon Prime Video. Malgré le même ton et la même sensation que Peter Jackson le Seigneur des Anneaux trilogie, la série est venue avec une foule de problèmes à surmonter, y compris diverses critiques de trolls, des plaintes concernant le casting et les modifications apportées aux personnages et toutes les autres manigances en ligne habituelles qui sont devenues une partie malheureuse de tout film ou sortie télévisée. Les anneaux de pouvoir La représentation de Galadriel par la star Morfydd Clark dans la série a été l’une des cibles des trolls en ligne, mais l’actrice a défendu les scènes d’action de son personnage dans la série. Elle a dit à Variety :

« Je dirais que sa sérénité est durement gagnée », a-t-elle expliqué. « Je ne pense pas que vous atteigniez ce niveau de sagesse sans passer par les choses. Elle parle en fait de [how] avec la sagesse, il y a une perte d’innocence, ce qui était une très bonne chose pour moi de trouver dans la tradition. Parce que, genre, quel âge as-tu quand tu as encore des milliers d’années ? Alors c’était en pensant à quelle innocence elle avait perdu pendant ce temps. Les elfes du Troisième Âge ont évolué dans une certaine mesure. Les elfes du premier âge sont vraiment désordonnés et se baisent beaucoup, se battent et se moquent aussi. Ils sont l’histoire de la Terre du Milieu, et donc ils changent pour toujours. »

Bien sûr, alors que le Galadriel vu dans Le Seigneur des Anneaux était rarement vue comme autre chose que royale et sereine, elle a eu des moments qui ont montré un côté différent du personnage, et cela a également été vu dans le retour de Peter Jackson sur la Terre du Milieu avec Le Hobbitce qui semble être quelque chose que beaucoup ont oublié.

Les Anneaux de Pouvoir se déroulent bien avant le Seigneur des Anneaux

Les changements dans l’apparence de Galadriel à l’écran ont été un problème pour certains, mais cela revient encore une fois au fait que les personnages sont différents dans Les anneaux de pouvoir à ceux qui ont été vus pour la première fois à l’écran dans Jackson’s le Seigneur des Anneaux films il y a deux décennies. Dans ce film, Galadriel a assumé un rôle plus important dans le monde des elfes que celui qu’elle a dans la série d’Amazon, et elle n’est pas encore devenue ce personnage.

Dans la version de Jackson de Le Hobbit, qui a considérablement élargi le livre original de Tolkien en ajoutant des histoires tirées d’autres domaines du travail de l’auteur, a vu Galadriel jouer un rôle plus actif dans la lutte pour empêcher Sauron de retourner sur la Terre du Milieu. Considérant que l’histoire que l’émission d’Amazon raconte se déroule autour des premières rencontres de Galadriel avec le Seigneur des Ténèbres, il n’est pas vraiment inattendu que la jeune elfe soit plus physique et impliquée dans le combat que son homologue plus âgée et plus sage.

Bien sûr, Les anneaux de pouvoir viennent de commencer, et il reste encore un long chemin à parcourir pour les personnages. Au fur et à mesure que la série progresse et que les bombardements autour de la première s’éteignent, il sera plus facile d’avoir une meilleure idée de la façon dont Amazon a raconté son histoire et de ce que le public pense vraiment de la série.