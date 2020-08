Galactus arrive dans “ Fortnite ” avant la saison 4 de Marvel, la peau de Lady Sif est probable

Fortnite

Grands développements dans le monde de Fortnite aujourd’hui d’après deux nouvelles pages de bandes dessinées qui viennent d’arriver il y a quelques minutes. Nous avons vu Thor arriver sur l’île Fortnite et se battre avec les habitants confus, mais maintenant une menace plus grande se profile.

Les pages de cette semaine montrent que Galactus arrive sur l’île Fortnite, mais pour le moment, uniquement dans les pages de la bande dessinée, pas dans le jeu lui-même. Encore. J’ai vérifié la carte et la faille dans le ciel est la même, la zone autour du cratère du marteau tombé de Thor est la même, donc à moins que je ne manque quelque chose, rien de nouveau n’a été ajouté aujourd’hui.

Il semble donc que Galactus sera le grand «changement de carte» à l’approche de la saison 4 ici, qui commence jeudi. Je ne serais pas surpris de voir cette histoire basée sur Marvel se dérouler toute la saison alors que nous trouvons un moyen d’empêcher Galactus de manger l’île Fortnite.

Il y a autre chose d’important dans les pages de la bande dessinée cette semaine, en ce que Thor renvoie un corbeau interdimensionnel à Asgard pour invoquer l’aide de nul autre que la célèbre guerrière, Lady Sif.

Sif a été vue à travers quelques films Thor différents (et un épisode Agents of SHIELD) dans le MCU, mais pour les besoins de Fortnite, il semble qu’elle arrivera pour aider Thor dans sa bataille à venir contre Galactus, avec ce que montrent d’autres héros Marvel vers le haut.

Sif étant dans la bande dessinée m’implique qu’il est très probable qu’elle soit une peau de passe de combat. Étant donné que nous avons normalement un skin de passe de combat masculin et féminin de niveau 1, je suppose que Thor et Lady Sif seront les deux avec lesquels nous commencerons cette fois. J’ai l’impression que Galactus ne sera probablement pas de niveau 100 et pourrait simplement être une présence plus grande que nature sur la carte elle-même.

En plus de cela, d’autres chaînes de texte ont fui sur le site Web des jeux, ce qui implique que plus de héros et peut-être de méchants viennent dans le jeu. Voici ceux que nous connaissions:

Les hérauts seuls ne nous sauveront pas.

La technologie seule ne nous sauvera pas.

La rage seule ne nous sauvera pas.

La justice seule ne nous sauvera pas.

Et les nouveaux:

Les dieux ou les déesses seuls ne nous sauveront pas.

Le chaos seul ne nous sauvera pas.

La tromperie seule ne nous sauvera pas.

La loyauté seule ne nous sauvera pas.

Tout le monde devine quels héros ou méchants peuvent aller avec ceux-ci, mais la liste complète des rumeurs comprend Iron Man, Wolverine, Hulk, Groot, Storm et Doctor Doom. Ajoutez vos propres choix basés sur cette liste, je suppose.

Quoi qu’il en soit, ce sera un début de saison passionnant jeudi. Pour tout le monde sauf les utilisateurs iOS, je suppose.

