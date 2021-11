Gal Gadot taquine un rôle plus important pour Lynda Carter dans Wonder Woman 3

Après avoir récemment fourni une mise à jour de production prometteuse, Wonder Woman Star Gal Gadot a maintenant taquiné un rôle plus important pour Lynda Carter dans la prochaine suite de DC Wonder Woman 3. Discutant du projet dans une récente interview, Gadot a pris le temps de féliciter l’ancienne actrice de Wonder Woman pour l’avoir mentorée dans le rôle de l’icône des super-héros, avant de révéler que son retour dans le trio sera « encore meilleur cette fois ».

« Tout d’abord, Lynda m’a encadrée dès le premier instant où j’ai été choisie pour incarner Wonder Woman. Elle était toujours là, me parlant, me donnant des conseils et tout. Elle est une véritable championne de ce que Patty et moi avons fait, et c’était tellement génial que nous avons réussi à trouver la bonne occasion de l’amener au dernier film et maintenant au troisième. C’est encore mieux cette fois. Je l’aime beaucoup. Je l’aime beaucoup. «

Wonder Woman 3 a été confirmée en décembre de l’année dernière, avec la réalisatrice Patty Jenkins révélant récemment qu’elle sera de retour dans le fauteuil du réalisateur, avec Gal Gadot et Lynda Carter mis en étoile. « Nous sommes très enthousiastes à l’idée de Wonder Woman 3. Gal (Gadot), qui est tellement déçu de ne pas être là, qui est la personne la plus occupée au monde, avec maintenant trois petits enfants et le tournage « , a révélé Jenkins lors du récent DC FanDome. « Nous sommes tous les trois très excités par certaines choses à venir avec Wonder Woman 3, a taquiné le cinéaste.

« Wonder Woman 3 arrive! » Lynda Carter a ajouté. « Qui aurait pensé dans ma vie à ce moment de ma vie que ce cadeau se présenterait juste à moi, et c’est tellement cool. » Carter, qui a joué l’icône de DC dans les années 1970 Wonder Woman série, apparaît brièvement dans un stinger post-crédits à la fin de Wonder Woman 1984 comme Asteria, un guerrier amazonien légendaire qui possédait autrefois une armure ailée ancienne et puissante. Bien que l’étendue de son rôle dans Wonder Woman 3 est en grande partie inconnu, l’enthousiasme de Gadot à l’idée de s’unir à l’actrice suggère que le retour de Carter en tant qu’Asteria pourrait être assez important.

La dernière fois que le public a vu le guerrier amazonien de Gadot, l’année dernière a été décevante Wonder Woman 1984, qui trouve Wonder Woman aux prises avec deux adversaires, Maxwell Lord, un entrepreneur avisé, et Barbara Minerva, une amie devenue ennemie, tout en croisant la route de son amour perdu, Steve Trevor. En plus de recevoir des critiques mitigées de la part des critiques, Wonder Woman 1984 n’a pas réussi à atteindre le seuil de rentabilité au milieu de la situation mondiale actuelle, des fermetures de cinémas et de la décision controversée de Warner Bros. de sortir le film à la fois en salles et via le service de streaming HBO Max. En effet, Patty Jenkins était tellement en colère contre cette stratégie de sortie qu’elle a mis en doute son retour pour la troisième sortie à moins qu’une sortie exclusive en salles ne soit garantie.

Détails du tracé pour Wonder Woman 3 sont actuellement secrets, mais Gadot a déjà exprimé son désir de suivre Diana Prince dans le monde moderne. « Je n’irais pas dans les années 60 ou 40 avec Wonder Woman », a déclaré Gadot à MTV News l’année dernière. « J’ai l’impression que le passé a été bien géré, et maintenant il est temps de passer à autre chose. » Cela nous vient avec l’aimable autorisation de The Hollywood Reporter.

Sujets : Wonder Woman 3