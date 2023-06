Gal Gadot s’est sentie libérée après l’annulation de Wonder Woman 3

Gal Gadot partagé qu’elle se sent responsabilisée après Merveille femme 3 a été abandonné plus tôt cette année par James Gunn. Le film a été l’un des premiers films à être annulé après que le réalisateur et Peter Safran aient pris les rênes de l’univers DC. Lors d’une conférence de presse, Gunn a mentionné que même si la nature exacte de son implication reste incertaine, les conversations avec Gadot ont été positives.





Gadot, dont la représentation de la princesse amazonienne a conquis le monde entier, n’est pas du genre à se laisser prendre au piège des revers. L’annulation de Merveille femme 3 aurait pu être un moment de désespoir, mais pour Gadot, c’était l’occasion de se libérer du lasso doré et d’explorer de nouveaux horizons.

Lors d’une interview avec le magazine Total Film, elle a expliqué la joie de ne pas être attachée à un seul rôle et d’avoir la latitude de s’aventurer dans de nouveaux domaines. L’actrice accomplie a parlé du zeste qui accompagne le fait de se plonger dans des histoires qui la passionnent et de la vitalité que cela ajoute à sa vie.

Gadot a partagé :

« Pour moi, commencer et développer des histoires qui me passionnent est une chose incroyable. Le fait que je n’aie pas à rester assis à la maison et à attendre la prochaine offre est quelque chose qui me donne le sentiment d’être autonome. J’aime faire ça, ça me maintient en vie. »

Les nouvelles poursuites de Gadot au-delà de l’univers DC

Gadot, connue pour son esprit indomptable, a également évoqué ses plans pour poursuivre ses propres projets, tout en étant toujours disponible en tant qu’actrice à louer. Cela reflète l’aspect multidimensionnel de sa carrière, où elle souhaite porter plusieurs chapeaux. Qu’il s’agisse de concevoir de nouvelles idées ou de collaborer avec des visionnaires partageant les mêmes idées, elle semble prête pour la prochaine phase de son voyage.

« Je ne vais pas seulement faire mes propres projets, je vais continuer à travailler comme actrice à gages. Mais le fait que je puisse aller de l’avant et raconter les histoires qui me passionnent – à partir d’idées qui J’ai conçu, ou à partir d’idées que je trouve fascinantes de la part de personnes qui veulent s’associer à nous, c’est une chose incroyable. »

Les commentaires de Gadot indiquent qu’elle ne jouera aucun rôle dans le nouvel univers DC, mais Gunn a révélé plus tôt cette année ses plans pour l’univers DC qu’il est en train de créer.

« Certains. Nous ne savons pas. Nous avons parlé à Gal. Elle est prête à faire des choses. Nous ne savons pas ce que nous allons faire avec ça. Tout ce que je peux vous dire vraiment en ce moment, c’est juste Henry [Cavill] et Ben [Affleck] ne font pas partie de cet univers. »

Pendant ce temps, l’univers DC avance avec des plans ambitieux. Alors que Merveille femme 3 pourrait ne pas voir la lumière du jour, il y a toute une liste de films et de projets en cours de développement. Parmi eux se trouvent Commandos Créaturesdont la date de sortie est encore secrète, et Superman : Héritage qui devrait sortir en salles le 11 juillet 2025.

L’ère de Gal Gadot en tant que Wonder Woman a peut-être atteint un carrefour, mais son esprit reste aussi féroce et implacable que le personnage qu’elle a incarné.