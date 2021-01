Gal Gadot s’est rappelée une fois «  presque mourante  » la première fois qu’elle a mis le costume de «  Wonder Woman  »

Gal Gadot a récemment repris son rôle de Wonder Woman, en vedette dans Marvel’s Wonder Woman 1984. Le film de super-héros très attendu a la belle actrice combattant le crime dans les années 1980.

Et bien que Gadot ait fière allure à l’écran dans son costume emblématique, cela ne lui allait pas toujours bien. En fait, elle se souvient d’avoir «failli mourir» après l’avoir essayé pour la première fois.

Gal Gadot n’était pas un grand fan de Wonder Woman en grandissant

Même si elle joue le rôle de Wonder Woman depuis plusieurs années maintenant, Gadot n’a pas toujours été très bien informée sur le personnage. Ayant grandi à Isreal, elle n’était pas trop intéressée par les bandes dessinées et n’était pas familière avec l’histoire de Wonder Woman.

«En grandissant, je connaissais Wonder Woman, mais je ne savais pas grand-chose d’elle», a déclaré Gadot. «Je n’étais pas un grand fan de bandes dessinées.»

Elle a dit que les gens ne l’aimaient pas pour le rôle parce que ses « seins étaient trop petits »

Lorsque Gadot a été choisi pour le rôle de Wonder Woman, il a été surpris et critiqué par certaines personnes. Bien qu’il y ait plusieurs raisons pour lesquelles les gens ne l’ont peut-être pas aimée pour le rôle, elle pense que c’est vraiment à cause de ses caractéristiques physiques.

«J’avais des seins trop petits», a déclaré Gadot. «C’est un gros problème.»

Alors que Gadot préférerait que les gens se concentrent sur des qualités plus importantes, telles que sa capacité à agir, elle comprend le fonctionnement du cinéma.

« Ils ont vraiment prêté attention à la partie importante », a déclaré Gadot sarcastiquement.

Le costume de Wonder Woman était si serré qu’elle a failli mourir

Après avoir décroché le rôle avec succès, Gadot a été appelé pour essayer le costume de Wonder Woman. Même si elle était plus que ravie d’être impliquée dans le projet, le costume lui-même lui a causé quelques problèmes.

« Un jour après, on m’a dit que j’avais le rôle qu’ils m’ont laissé porter le costume Wonder Woman pour la première fois, et j’ai failli mourir », a déclaré Gadot. «Parce que c’était vraiment, vraiment serré. Vraiment serré, vraiment, vraiment serré. Mais je n’ai rien dit parce que j’étais si heureuse.

Même si elle semblait bien en surface, l’équipe de production a finalement réalisé que le costume ne lui allait pas.

« Mais ensuite j’ai perdu l’air et ensuite ils ont pensé que c’était trop serré », a déclaré Gadot en riant.

Gal Gadot commence à jouer après le concours de beauté Miss Univers

Bien que Gadot soit aujourd’hui une actrice de renommée mondiale, elle n’avait pas l’intention de le devenir plus tôt dans sa vie. Au départ, elle souhaitait devenir avocate, mais elle a commencé à attirer l’attention des directeurs de casting après avoir participé au concours de Miss Univers.

«Je n’étais pas actrice à l’époque», a déclaré Gadot. «Cette directrice de casting a volé d’Angleterre en Israël et elle cherchait le [James] Bond girl. Quand mon agent m’en a parlé, je me suis dit: ‘Pas question que je passe une audition, j’étudie le droit et les relations internationales, et beaucoup trop intelligent et sérieux pour être actrice.’ «

Même si elle n’avait aucun intérêt à jouer au départ, elle a réalisé à quel point cela pouvait être amusant après avoir assisté à quelques auditions.

«J’ai eu un rappel, et un autre rappel, et un autre, et tout au long de ce processus, j’ai réalisé que ‘G-putain, jouer est tellement plus amusant que d’aller à la faculté de droit.

Gadot a clairement pris la bonne décision avec sa carrière, car elle est l’actrice principale de Marvel Wonder Woman 1984.