Gal Gadot semble taquiner le retour d’une Wonder Woman

Chez Patty Jenkin Merveille femme 3 être mis sur la glace ne signifie pas nécessairement que Gal Gadot est fini de jouer Diana Prince. L’année dernière, il a été annoncé que James Gunn et Peter Safran avaient été embauchés par Warner Bros. Discovery pour diriger le navire à DC Studios, entraînant des changements majeurs pour les plans futurs du film de super-héros de la société. Il a été rapporté peu de temps après Merveille femme 3 avait été mis à l’écart.







Récemment, Gadot a parlé au magazine Total Film de la suppression du projet. Elle voit le bien dans la situation, reconnaissante que le temps libre lui ait permis de poursuivre d’autres projets qui la passionnent au lieu de rester attachée à un seul rôle.

« Pour moi, commencer et développer des histoires qui me passionnent est une chose incroyable », a-t-elle expliqué. « Le fait que je n’aie pas à rester assis à la maison et à attendre la prochaine offre est quelque chose qui me donne le sentiment d’être autonome. J’aime le faire, cela me maintient en vie. »

Cela peut conduire à la spéculation que Gadot n’a aucun intérêt à revenir en tant que Wonder Woman dans de futurs projets, mais le Cœur de pierre La star taquine que les fans n’ont toujours pas vu le dernier de ce personnage. En parlant avec Divertissement ce soirGadot a taquiné qu’il se passait quelque chose « dans les coulisses » aux studios DC avec Wonder Woman, mais elle n’est pas libre de divulguer quoi que ce soit de plus, taquinant seulement que les fans sauront quand il sera temps pour eux de savoir.

« Les choses se déroulent dans les coulisses, et une fois le bon moment arrivé, vous le saurez », a déclaré Gadot.

Gal Gadot pourrait rester, mais le Superman d’Henry Cavill est parti

Cela peut suggérer qu’il y a encore un avenir pour Wonder Woman de Gadot après l’annulation de Merveille femme 3, bien qu’il reste à voir si ce serait pour un projet qui se déroule dans le nouveau DCU, ou si elle serait présentée dans un film DC Elseworlds. Avec elle Ligue des Justiciers co-star Henry Cavill, l’avenir est beaucoup plus clair, car l’acteur a déclaré qu’il ne reprendrait pas le rôle comme prévu après que Gunn et Safran aient pris les rênes de DC Studios.

« Je viens d’avoir une rencontre avec James Gunn et Peter Safran et c’est une triste nouvelle, tout le monde. Après tout, je ne reviendrai pas en tant que Superman », a déclaré Cavill dans un communiqué publié sur Instagram. « Après avoir été informé par le studio d’annoncer mon retour en octobre, avant leur embauche, cette nouvelle n’est pas la plus facile, mais c’est la vie. La relève de la garde est quelque chose qui arrive. Je respecte ça. James et Peter ont un univers à construire. Je leur souhaite, ainsi qu’à tous ceux qui sont impliqués dans le nouvel univers, la meilleure des chances et la plus heureuse des fortunes.

Ce qui n’est pas clair non plus, c’est l’avenir de Barry Allen d’Ezra Miller. Avant la sortie récente de Le flash, le réalisateur Andy Muschietti dit qu’il était prêt à faire une suite avec Miller reprenant le rôle, malgré la controverse générée par l’acteur assiégé. Cependant, Le flash n’a pas répondu à ses attentes au box-office, ce qui pourrait coûter énormément d’argent à Warner Bros. Cela peut anéantir les chances que le film obtienne un suivi, avec éventuellement le retour de Miller en tant que son Flash dans la DCU.