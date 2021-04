Gal Gadot révèle le sexe du bébé n ° 3 – et la réaction de ses enfants

On dit que la troisième fois c’est le charme, et si c’est le cas, Gal Gadot et son mari Yaron Varsano sont charmés deux fois.

Non seulement ils attendent le bébé n ° 3, mais comme la star de «Wonder Woman» l’a récemment confirmé, le paquet de joie sur le chemin sera aussi la fille n ° 3.

Gadot a partagé cette nouvelle sur « Jimmy Kimmel Live! » Jeudi soir.

«Ouais, une autre», dit-elle lorsque l’animateur a abordé le sujet de leur prochaine petite fille. «C’est comme ça que nous roulons.»

Mais en fin de compte, ce n’est pas ainsi que l’un des autres enfants du couple voulait qu’ils roulent.

Gadot et Varsano sont également les parents de Maya, 4 ans, et d’Alma, 9 ans, et bien que leur plus jeune soit ravie d’être une grande sœur, Alma a été là et a fait cela. Et elle l’a dit clairement dès qu’elle a appris l’heureuse nouvelle.

«Nous leur avons offert des cupcakes et des cupcakes pour chaque membre de la famille, y compris le chien», se souvient le jeune homme de 35 ans. «Et puis il restait un petit gâteau, et j’ai (demandé aux filles): ‘Savez-vous à qui appartient ce petit gâteau?’ Et puis ils se sont dit: ‘Qui?’ »

Maman a répondu à la question en montrant son ventre. Maya pensait que cela signifiait qu’elle réclamait encore un autre petit gâteau pour elle-même, mais Alma savait ce qui se passait, répondant, «Noooooo!

Gadot a assuré à Kimmel que plus tard « elle s’est habituée à l’idée, et maintenant elle est super, super excitée. »

Après la nouvelle du bébé, l’acteur avait des explications à faire – sur les oiseaux et les abeilles et … comment diable un bébé est-il arrivé là-bas en premier lieu?!

« Alma a eu toute la session quand j’étais enceinte de Maya, et Maya est maintenant très curieuse de savoir comment le bébé est arrivé là-bas, comment va-t-elle en sortir et tout cela », a déclaré Gadot. «Nous avons donc expliqué la manière PG. «Maman et papa ont eu un gros câlin. (Il) a planté une graine dans le ventre de maman, ‘etc. etc.

C’est à ce moment-là que la star a réalisé qu’elle aurait peut-être plus d’explications à faire à son retour à la maison, compte tenu de la façon dont elle avait accueilli Kimmel au début de l’interview.

«Je viens de dire que je t’envoie un gros câlin d’ici», a-t-elle dit, ajoutant: «Je pense qu’ils vont s’inquiéter à ce sujet.»