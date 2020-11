Gal Gadot répond à Wonder Woman 1984 HBO Max Debut: Il est temps

Malgré les rumeurs persistantes selon lesquelles Warner Bros.envisageait une sortie en streaming pour Wonder Woman 1984, l’annonce récente que la suite de DC se dirigera directement vers HBO Max aux côtés d’une sortie en salles a toujours été une grande surprise. Depuis que l’actualité a fait la une des journaux, les créatifs derrière le film de bande dessinée ont publié des déclarations concernant le changement de version, avec Wonder Woman elle-même, Gal Gadot, offrant maintenant son point de vue.

« IL EST TEMPS. Nous avons tous attendu longtemps que celui-ci vienne. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis excité pour vous tous de voir ce film. Ce n’était pas une décision facile et nous n’avons jamais pensé que nous » Je devrais tenir la sortie pendant si longtemps, mais Covid a secoué tous nos mondes. Nous pensons que le film n’a jamais été aussi pertinent et nous espérons qu’il apportera de la joie, de l’espoir et de l’amour dans vos cœurs. Wonder Woman 1984 est spécial pour moi et je ne peux qu’espérer que ce sera aussi spécial pour vous aussi. Nous y avons mis notre cœur et notre âme. Donc, vous pouvez le regarder DANS LES THÉÂTRES (ils font un travail incroyable en le gardant safe) et vous pouvez le regarder sur HBOMax depuis chez vous. Je vous envoie mon amour. Veuillez vous protéger et porter un masque. Bonnes vacances à nous tous. Laissez la lumière briller. «

Les pensées de Gadot font écho à celles de la réalisatrice Patty Jenkins, qui n’a pas pu cacher sa déception face à la décision: «À un moment donné, vous devez choisir de partager tout l’amour et la joie que vous avez à donner, par-dessus tout. Nous aimons notre film comme nous aimons nos fans, nous espérons donc sincèrement que notre film vous apportera un peu de joie et de répit en cette période des fêtes. «

La suite tant attendue du hit de 2017, Wonder Woman, trouve Gal Gadot une fois de plus habillée comme l’icône titulaire de DC. Wonder Woman 1984 laisse tomber le super-héros amazonien dans les années 1980, la suite trouvant Diana au plus fort de la guerre froide entre les États-Unis et l’Union soviétique. La suite montre que Diana Prince entre en conflit avec non pas un, mais deux redoutables ennemis sous la forme de Barbara Ann Minerva de Kristen Wiig, alias Cheetah, et de l’homme d’affaires médiatique de Pedro Pascal, Maxwell Lord. Si cela ne lui suffisait pas déjà, Diana sera également réunie avec son ancien amoureux Steve Trevor, une fois de plus joué par Chris Pine, qui est revenu d’entre les morts dans des circonstances mystérieuses et peut-être néfastes.

Wonder Woman 1984 est réalisé par Patty Jenkins à partir d’un scénario qu’elle a écrit avec Geoff Johns et David Callaham et d’une histoire de Johns et Jenkins, et met à nouveau en vedette Gal Gadot dans le rôle de Diana Prince alias Wonder Woman. Wonder Woman 1984 devrait être diffusé simultanément en salles par Warner Bros Pictures et numériquement sur HBO Max pendant un mois en Amérique du Nord le 25 décembre 2020. Le film fera ses débuts en salles sur les marchés internationaux qui n’ont pas HBO Max le 16 décembre 2020. Ce vient à nous grâce à Compte Twitter officiel de Gal Gadot.

