Gal Gadot réagit à la réaction après avoir été choisi comme Cléopâtre pour un nouveau biopic

Gal Gadot a répondu aux accusations d’appropriation culturelle après avoir été choisi comme Cléopâtre pour un nouveau biopic.

Wonder Woman 1984 La star Gal Gadot a défendu son rôle de Cléopâtre dans un prochain biopic centré sur la vie de l'ancien dirigeant égyptien. Kevin Winter / « Tout d'abord, si vous voulez être fidèle aux faits, Cléopâtre était macédonienne », a déclaré Gadot à la demande de Sam Asi de la BBC Arabic. «J'ai des amis du monde entier, qu'ils soient musulmans ou chrétiens ou catholiques ou athées ou bouddhistes, ou juifs, bien sûr… Les gens sont des gens, et avec moi, je veux célébrer l'héritage de Cléopâtre et honorer cet incroyable historique icône que j'admire tellement. La star a également déclaré: «Vous savez, n'importe qui peut faire ce film, et n'importe qui peut aller de l'avant et le faire. Je suis très passionné par le fait que je vais aussi faire le mien. Le prochain biopic sera réalisé par Patty Jenkins, qui a travaillé avec Gadot sur les deux Wonder Woman et Wonder Woman 1984. Jenkins est entré dans l'histoire avec le premier en aidant à faire du film le film le plus réussi financièrement par une réalisatrice. Wonder Woman 1984 est sorti le 25 décembre 2020 dans les salles et en streaming sur HBO Max, une décision qui résulte du partenariat de Warner Bros avec HBO. Tous les films de Warner Bros seront disponibles sur le service de streaming en 2021.