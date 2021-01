Gal Gadot ne pleure pas facilement, mais un moment Wonder Woman 1984 a changé cela

Les acteurs ont souvent du mal à regarder leurs propres performances. La plupart du temps, l’illusion qu’ils regardent un personnage différent plutôt que eux-mêmes portant un costume est difficile à accepter. Gal Gadot a récemment révélé qu’en dépit d’être une partie intime de la création de Wonder Woman 1984 en tant qu’actrice et productrice principale, elle ne pouvait toujours pas s’empêcher d’être prise dans la gloire à l’écran de la super-héroïne amazonienne, au point d’être émue aux larmes.

« Je ne peux pas vous parler du moment dans le film qui m’a fait pleurer à part cela se produit au tout début. Je n’ai jamais vécu cela auparavant. Je regardais et tout d’un coup je n’étais pas l’actrice, la producteur, ou quoi que ce soit sur le plateau. J’étais une petite fille d’une banlieue d’Israël qui regardait ce personnage incroyable faire des choses incroyables. Et je ne suis pas un crieur facile. Je ne suis pas le genre de femme qui regarde des publicités et pleure. a eu une réaction si forte à ce film et il m’a pris au dépourvu. Habituellement, je garde mes pleurs pour des occasions spéciales … comme quand je suis enceinte! «

Wonder Woman 1984 est un net départ de son film précédent, ainsi que du reste du DCEU. Alors que les autres films mettaient l’accent sur l’aspect guerrier de la princesse Diana alias Wonder Woman, avec épée et bouclier, Wonder Woman 1984 a montré un côté plus classique de la super-héroïne, où elle a été conçue à l’origine comme quelqu’un qui enseignerait à l’humanité un meilleur moyen par l’amour et la paix au lieu de la violence.

À cette fin, Diana n’utilise pas son épée ou son bouclier Wonder Woman 1984, et à diverses parties du film, les personnages se mettent en quatre pour ne pas utiliser d’armes à feu pour résoudre leurs problèmes. C’est une façon inhabituelle de dépeindre un super-héros, c’est le moins qu’on puisse dire, mais tout à fait conforme au rôle de Wonder Woman en tant qu’ambassadrice de la paix dans les bandes dessinées. Selon Gal Gadot, la nature inspirante du personnage a incité les fans à vouloir être comme Wonder Woman, quel que soit leur sexe.

« C’est quelque chose pour lequel je n’étais pas vraiment préparé, alors voir et entendre la réaction des femmes, des hommes, des garçons et des filles, est tout simplement incroyable. Et un fan en particulier est resté avec elle … Il y avait un petit garçon que je vais Souvenez-vous toujours. Il a vu le film et a dit à sa mère: « Quand je serai grande, je veux être une femme ». Tout cela à cause de « Wonder Woman » et de tout ce qu’elle représente et symbolise. «

Warner Bros semble si confiant dans Wonder Woman 1984 qu’ils ont soumis le film aux nominations aux Oscars dans toutes les grandes catégories. Il reste à voir si la super-héroïne peut exercer sa magie au sein du comité de sélection des prix ainsi qu’elle l’a fait sur le grand public.

Réalisé et co-écrit par Patty Jenkins, Wonder Woman 1984 stars Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal et Natasha Rothwell. Le film est maintenant disponible en salles et sur HBO Max. Cette nouvelle arrive de MSN.

