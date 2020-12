Gal Gadot Manger Taco Bell pour la première fois est une humeur

Gal Gadot a joué un guerrier et un combattant dans Wonder Woman, mais la regarder manger Taco Bell pour la première fois est quelque chose dont nous n’aurions jamais pensé avoir besoin.

Bien qu’elle nous ait béni dans le passé avec sa réaction à sa toute première bouchée de tasse de Reese, regarder Gadot essayer Taco Bell pour la première fois est une humeur.

Gal Gadot a failli quitter Hollywood avant de décrocher le rôle de « Wonder Woman »

À 35 ans, Gadot a gravi les échelons à Hollywood ces dernières années. L’ancienne candidate de Miss Univers a obtenu sa première grande pause dans le quatrième film de Le rapide et le furieux la franchise, Rapide furieux. Cependant, les choses se sont calées pour elle un peu après cela, et elle a presque fait ses valises et a quitté Hollywood en conséquence.

« Vous allez à l’audition et vous avez un rappel, puis un autre rappel, puis une configuration de caméra et les gens vous disent que votre vie va changer si vous obtenez ce rôle », a-t-elle déclaré à Vogue. «Et puis vous ne comprenez pas. J’ai atteint un endroit où je ne voulais plus faire ça.

Alors qu’elle était sur le point de changer de vitesse, Warner Bros a appelé l’ancienne étudiante en droit pour auditionner pour un rôle mystérieux. En fait, elle a d’abord pensé qu’elle auditionnait pour Cat Woman. Elle a dit à Empire,

Je ne savais quel rôle c’était quand j’ai pris l’avion pour tester avec Ben [Affleck]. J’étais très excité. Chaque fois que j’ai eu des assemblées générales à Los Angeles, j’ai toujours dit que mon rôle de rêve était de faire une femme autonome et autonome qui ne compte pas sur les hommes.

Dans l’éducation de Gal Gadot

Gadot a certainement eu une route intéressante vers Hollywood. Élevé à Petah Tikva, en Israël, l’acteur a remporté le concours de beauté Miss Israël à 18 ans et a même participé au concours de Miss Univers. Cependant, elle a été immédiatement submergée par la scène internationale des concours et a saboté ses changements.

«Je me suis rebellé. Je suis descendu tard. Je suis arrivé tard à tout. Ils vous font porter des robes du soir pour le petit-déjeuner », a-t-elle dit à People. «Je ne portais pas de robe du soir au petit-déjeuner. Je n’ai pas porté mon maquillage… Et je n’ai pas réussi à gagner.

Après son tour sur la scène du concours, le Wonder Woman L’acteur a servi dans les Forces de défense israéliennes avant de décider de s’essayer au jeu d’acteur. Son rôle de Diana Prince a fait d’elle un nom familier et lui a valu une importante augmentation de salaire. Gadot n’a remporté que 300000 dollars pour son rôle dans le premier film et 10 millions de dollars pour sa suite, Wonder Woman: 1984.

Gal Gadot vient d’essayer Taco Bell pour la toute première fois

Avec Wonder Woman: 1984 dont la sortie est prévue sur HBO Max le 25 décembre, Gadot fait le tour tard dans la nuit. Lors d’une apparition sur Le spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon, l’acteur a essayé une tonne de plats américains qu’elle n’avait jamais goûtés auparavant, y compris le lait de poule et Ho Hos. Cependant, sa première bouchée de Taco Bell était un spectacle à voir.

« Je ne sais même pas à quoi ça va ressembler, » dit Gadot à Fallon avant de déballer le taco. « Oh, c’est comme un pain pita! » Après avoir pris une bouchée, l’acteur a donné à la friandise un énorme coup de pouce. Elle a même fait un peu de shimmy et une secousse envoyant Twitter dans une frénésie.

«La réaction de Gal Gadot en mangeant Taco Bell pour la première fois est ma réaction à chaque fois que je mange Taco Bell», un utilisateur tweeté. Un autre fan n’était pas si convaincu tweeter, « Nous savons tous très bien que ce n’est pas la sensation de manger une cloche de taco ………. »

D’autres ont simplement averti l’actrice que même si cela pourrait être un régal savoureux maintenant, les effets secondaires pourraient ne pas en valoir la peine plus tard.