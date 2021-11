Gal Gadot est la méchante reine dans le remake de Blanche-Neige en direct de Disney

Disney doit mettre en place un casting de premier plan pour le prochain remake en direct de la société de Blanche-Neige et les Sept Nains. La dernière des réimaginations en direct de House of Mouse de leurs titres animés populaires, le nouveau Blanc comme neige le film vient de sortir Gal Gadot (Wonder Woman, Avis rouge) pour jouer dans un rôle antagoniste en tant que méchante reine. Elle fera partie de la distribution face à Rachel Zegler qui joue le rôle principal.

Marc Webb dirige le live-action Blanc comme neige film avec Marc Platt à bord pour produire. Benj Pasek et Justin Paul (La La Land, Le plus grand showman, Cher Evan Hansen) proposent également de nouvelles chansons à écrire pour le film. Leur implication serait ce qui a aidé Disney à appuyer sur la gâchette pour aller de l’avant avec le remake Blanche-Neige et les Sept Nains, car il s’agissait d’un titre classique particulièrement populaire et l’objectif est de s’assurer que cette nouvelle prise est bien faite.

Selon la date limite, le studio a toujours eu de grands espoirs de faire jouer Gal Gadot dans le rôle de la méchante reine dans Blanc comme neige, un contraste frappant avec la recherche profonde de la nouvelle Blanche-Neige. Il ne semble pas qu’il ait fallu trop de négociations, car Gadot serait également intéressé par un tel rôle, inspiré par des stars comme Angelina Jolie et Cate Blanchett jouant de la même manière les méchants de Disney. L’accord aurait été conclu cette semaine mais n’a pas été officiellement annoncé par Disney.

Gadot est surtout connue pour avoir joué Diana Prince dans le DCEU, notamment avec son propre film à succès Wonder Woman. Elle a repris le rôle pour la suite Wonder Woman 1984 et a également été vu dans les films croisés Batman v Superman : L’Aube de la justice, Ligue des justiciers, et Ligue de justice de Zack Snyder. Il a été récemment révélé qu’elle serait de retour dans Wonder Woman 3 avec Lynda Carter.

En attendant, le prochain rôle de Gadot sera bientôt vu avec la sortie de Avis rouge sur Netflix. Mettant également en vedette Dwayne « The Rock » Johnson et Ryan Reynolds, le film de comédie d’action devrait sortir sur le service de streaming le 12 novembre. Il suit Johnson en tant que profil du FBI réuni avec deux grands criminels (Gadot, Reynolds). Des images et des bandes-annonces spéciales publiées ont suscité beaucoup d’enthousiasme pour cette sortie.

Il y a eu de nombreux récits de Blanc comme neige histoire, mais le plus célèbre doit être le long métrage d’animation original Blanche-Neige et les Sept Nains. Sorti par Disney en 1937, l’histoire a établi Blanche-Neige comme l’un des personnages de fiction les plus reconnaissables au monde, tenant toujours autant de décennies plus tard comme un pur classique de Disney. Ce n’était toujours qu’une question de temps avant qu’il ne reçoive le traitement en direct et le récent casting de Gal Gadot suggère que les engrenages tournent maintenant plus rapidement vers le développement de cette fonctionnalité.

Disney n’a pas fixé de date de sortie pour le Blanche-Neige et les Sept Nains remake en direct. Pendant ce temps, la société travaille également sur des suites à leurs sorties en direct de Aladin et Le roi Lion. Vous pouvez regarder la version animée originale de Blanc comme neige sur Disney+. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

Sujets : Disney, Blanche-Neige