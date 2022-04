Gal Gadot donne la mise à jour du script de Wonder Woman 3

Wonder Woman 3 dérive dans les limbes depuis un certain temps maintenant sans aucune mise à jour réelle, mais Gal Gadot a déclaré que les choses progressaient toujours.

Les fans de Wonder Woman de Gal Gadot prendront toutes les mises à jour qu’ils pourront obtenir sur le troisième film de la franchise de bandes dessinées, et l’actrice elle-même a récemment donné une mise à jour positive sur l’endroit où se trouve le film, bien que cela suggère qu’il y aura encore beaucoup d’attente pour son arrivée. Gadot parlait à Forbes lorsqu’elle a donné quelques informations sur l’emplacement actuel du film, et bien qu’il s’agisse d’une mise à jour aussi basique que possible, cela suggère au moins que le film figure toujours sur la liste des priorités de quelqu’un.

Wonder Woman 1984 n’a pas exactement enflammé le monde, rendant l’avenir de la franchise un peu incertain, mais il a été révélé peu de temps après la sortie de la suite qu’un troisième film serait en cours de développement avec Gadot revenant dans le rôle titre et Patty Jenkins une fois à nouveau dans le fauteuil du réalisateur. Seul le temps nous dira si le film parviendra à compenser l’accueil très mitigé de son prédécesseur. Elle a déclaré à Forbes :

« Nous parlons! Nous sommes en train de travailler sur le script et de faire le troisième, donc tout tourne et je suis super, super excité que les fans viennent voir Wonder Woman 3 une fois qu’il est fait. »

Wonder Woman est l’un des personnages les plus populaires de DC depuis des décennies et est apparue dans Batman contre Superman : L’Aube de la Justice, Justice League et ses deux films solo à ce jour, elle est une pierre angulaire du DCEU. Comme beaucoup d’autres personnages de DCEU, l’histoire turbulente du film Justice League a semblé bloquer une partie du développement de Wonder Woman alors que Warner Bros. essayait de déterminer dans quelle direction ils avaient l’intention de prendre leur franchise. Beaucoup espèrent qu’au moment Merveille femme 3 arrive, ils auront enfin compris où ils vont.

Wonder Woman 3 devrait faire entrer la franchise dans le présent





La franchise Wonder Woman a suivi l’histoire de Diana Prince de la Première Guerre mondiale à 1984, et les scènes finales de cette dernière semblaient suggérer que l’histoire allait maintenant avoir un autre saut dans le temps qui verra l’Amazonie revenir de nos jours. Gadot a déjà fait allusion à cela dans des commentaires en disant: «Je n’irais pas, comme, dans les années 60 ou les années 40 avec Wonder Woman. J’ai l’impression que le passé a été bien géré, et maintenant il est temps de passer à autre chose. »

En attendant d’avoir plus de détails sur Merveille femme 3qui ne sortira probablement pas dans les cinémas avant 2024 au plus tôt compte tenu du stade de développement actuel, il est possible que Gadot reprenne son rôle dans un caméo dans Shazam ! Fureur des Dieux Plus tard cette année. Loin du DCEU, Gadot est assez occupé en ce moment, venant d’apparaître dans Notice rouge et Mort sur le Nilet tourne actuellement sur un thriller d’espionnage Cœur de pierre et l’action en direct de Disney Blanc comme neige.





