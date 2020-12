Gal Gadot défend sa décision de jouer à Cléopâtre malgré les plaintes de blanchiment à la chaux

Il a été annoncé plus tôt cette année que la cinéaste Patty Jenkins s’associerait à nouveau avec son collaborateur de longue date Gal Gadot sur un drame biographique d’époque centré sur la vie de la reine Cléopâtre. Gadot, qui est israélien de naissance, a été accusé d’avoir joué le rôle de Cléopâtre loin des actrices arabes ou africaines qui seraient mieux en mesure de représenter le monarque, que l’on croyait être d’origine moyen-orientale. S’adressant à la BBC en arabe, comme le rapporte The Independent, Gadot a défendu sa décision d’essayer le rôle.

« Tout d’abord, si vous voulez être fidèle aux faits, Cléopâtre était macédonienne. Nous recherchions une actrice macédonienne qui pourrait correspondre à Cléopâtre. Elle n’était pas là, et j’étais très passionnée par Cléopâtre. J’ai des amis de partout. le monde entier, qu’ils soient musulmans ou chrétiens ou catholiques ou athées ou bouddhistes, ou juifs bien sûr. Les gens sont des gens, et avec moi je veux célébrer l’héritage de Cléopâtre et honorer cette incroyable icône historique que j’admire tant. Vous Je sais, n’importe qui peut faire ce film et n’importe qui peut aller de l’avant et le faire. Je suis très passionné que je vais faire le mien aussi. «

La controverse sur la fascination daltonienne d’Hollywood pour Cléopâtre n’est pas nouvelle. Elizabeth Taylor a joué le rôle de la figure historique dans le 1963 réalisé par Joseph Mankiewicz Cléopâtre, et le film est depuis devenu considéré comme insensible au racisme. Des projets plus récents basés sur le monarque égyptien avaient des noms comme Angelina Jolie et Lady Gaga encerclant la partie, mais ces projets ont finalement échoué.

Il est peu probable que la défense de Gadot de son casting en tant que Cléopâtre plaise à ses critiques. L’actrice semble laisser entendre qu’il n’y avait pas d’actrices disponibles appartenant à la lignée ethnique de Cléopâtre, ce qui a conduit Gadot à assumer le rôle elle-même. C’est la même excuse qu’Hollywood a présentée dans le passé lors du casting de Christian Bale dans le rôle de Moïse en 2014. Exode: dieux et rois, ou Scarlet Johansson dans le rôle de Motoko Kusanagi en 2017 Fantôme dans la coquille.

Ce n’est pas la première fois que Gal Gadot s’est retrouvée du mauvais côté d’une conversation culturelle. Plus tôt cette année, au milieu du blocage mondial alors que les économies s’effondraient dans le monde entier et que la menace de récession se profilait, Gadot a décidé de collaborer avec ses amis célèbres pour une interprétation de la chanson « Imagine » de John Lennon, en guise de geste de solidarité avec les personnes confrontées à des épreuves isolées chez elles.

Malheureusement, le spectacle était perçu comme étant sourd, et Gadot et ses amis millionnaires ont été accusés d’être déconnectés de la sombre réalité à laquelle sont confrontés les personnes pauvres qui luttaient pour passer le verrouillage. L’actrice a reconnu le contrecoup contre sa vidéo « Imagine » mais a réitéré que ses intentions étaient pures.

« Parfois, vous savez, vous essayez de faire une bonne action et ce n’est tout simplement pas la bonne action. Je n’avais que de bonnes intentions et cela venait du meilleur endroit, et je voulais juste envoyer de la lumière et de l’amour au monde. »

Il sera intéressant de voir si Gadot continuera avec sa décision d’essayer le rôle de Cléopâtre ou de se retirer et de donner une chance à une actrice de l’origine ethnique appropriée. Compte tenu des antécédents d’Hollywood, ne retenez peut-être pas votre souffle pour ce dernier. Cette nouvelle vient de l’Independent.

