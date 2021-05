Gal Gadot critiquée pour ses commentaires sur la violence en Israël et en Palestine

Gal Gadot a été critiqué pour avoir dénoncé le conflit en cours en Israël et en Palestine.

le Wonder Woman L’acteur a posté sur les réseaux sociaux comment son cœur se brise à la vue de roquettes et de missiles à nouveau tirés entre les deux régions.

Elle a déclaré: « Mon pays est en guerre. Je m’inquiète pour ma famille, mes amis. Je m’inquiète pour mon peuple. C’est un cercle vicieux qui dure depuis trop longtemps. Israël mérite de vivre en tant que nation libre et sûre. .

«Nos voisins méritent la même chose. Je prie pour les victimes et leurs familles, je prie pour que cette hostilité inimaginable prenne fin, je prie pour que nos dirigeants trouvent la solution afin que nous puissions vivre côte à côte en paix. Je prie pour des jours meilleurs. »

Alors que la déclaration semble être bipartisane, de nombreuses personnes ont appelé l’acteur israélien.

Le nom de Gal Gadot a commencé à être tendance sur Twitter et les utilisateurs ne se sont pas retenus.

L’écrivain et militant Aaron Vallely a déclaré: « La déclaration de Gal Gadot est bien pire que cette vidéo de l’année dernière, » libre et sûr « . Le même État qui perpétue l’occupation militaire, le vol de terres et le nettoyage ethnique contre le peuple palestinien . »

Le chanteur James Kennedy a ajouté: « Gal Gadot a tort. Israël n’est pas en ‘guerre’ avec la Palestine. Israël massacre la Palestine. Encore une fois. »

Le journaliste Ben Norton a déclaré: « Gal Gadot, un soldat israélien devenu multimillionnaire de Wonder Woman à Hollywood, envoie des pensées et des prières sans signification alors que le régime d’apartheid israélien qu’elle soutient nettoie ethniquement les Palestiniens et bombarde les Gazaouis dans un camp de prisonniers en plein air. »

Selon des photos sur Twitter, il apparaît également Capitaine Marvel La star Brie Larson n’a plus suivi Gadot à la suite des déclarations publiques.

Les critiques de Gadot ont pointé Natalie Portman, qui est également israélienne, pour avoir partagé la publication Instagram de Viola Davis, qui explique la situation qui se déroule actuellement.

Tout a commencé quand Israël a limité les rassemblements dans l’enceinte d’Al-Aqsa à seulement 10 000 personnes pendant le Ramadan, ce qui a même été critiqué par les Israéliens modérés.

Les tensions se sont encore intensifiées à propos du projet d’expulsion de six familles palestiniennes dans un quartier de Jérusalem-Est.

Crédit: PA

Les manifestations pour ces deux problèmes sont devenues sanglantes et la police et l’armée israéliennes ont fini par prendre d’assaut la mosquée Al-Aqsa, un site musulman sacré, et ont tiré des balles en caoutchouc sur les fidèles.

Il a ensuite commencé un échange de tirs militaires qui a depuis vu des frappes de missiles lancées par le Hamas dans des endroits comme Tel Aviv et des frappes aériennes tirées sur Gaza par Israël.

À ce jour, 65 Palestiniens ont été tués, dont 16 enfants, et il y a eu des destructions généralisées dans la bande de Gaza.

Plus de 360 ​​personnes ont été blessées, dont 86 enfants et 39 femmes. Six Israéliens, dont un enfant, sont morts et une centaine ont été blessés.