Gal Gadot célèbre le Batman Day avec une vidéo de tournage de Justice League

Gal Gadot a aidé les fans de DC à célébrer le Batman Day annuel, qui a lieu le troisième samedi de septembre, en partageant un clip des coulisses de Ligue des justiciers d’elle devenant une Wonder Batwoman très bizarre. Alors que la journée a vu le lancement de Batman : les aventures audio sur HBO Max et d’autres nouveaux contenus Dark Knight sur divers supports, le Wonder Woman La star a profité de son compte Twitter pour s’amuser un peu avec ses abonnés en révélant le clip dans lequel, vêtue de son costume de Wonder Woman, Gadot a mis le masque Batman de Ben Affleck, ce qui a donné un spectacle qui donnera probablement des cauchemars à certaines personnes.

« Faire sortir ma chauve-souris intérieure », a-t-elle écrit avec la vidéo, qui la voyait avoir le capuchon placé sur sa tête, avant de se maquiller pendant que l’équipe regarde. Les résultats sont un peu troublants après avoir été habitué à voir un menton épais et rasé assis à l’intérieur du masque pendant tant d’années, le faisant remplacer par Gal GadotLe rouge à lèvres rouge vif et le sourire blanc nacré de n’est certainement pas une image qui va s’estomper rapidement.

Gadot reviendra au DCEU avec une troisième sortie pour Wonder Woman, qui devrait faire entrer la franchise dans le présent après que ses films précédents se déroulent dans le passé de Diana Prince, et la réalisatrice Patty Jenkins a suggéré que Kristen Wiig reviendrait en tant que Guépard. Bien qu’il n’y ait actuellement aucun plan pour une quelconque réunion de Batman pour son personnage, il y a beaucoup d’autres choses à venir pour la chauve-souris l’année prochaine, y compris celle de Matt Reeves. Le Batman, qui voit Robert Pattinson reprendre le rôle de Caped Crusader à Ben Affleck, qui lui-même sera à nouveau considéré comme le personnage de Le flash film, qui met également en vedette Michael Keaton dans le rôle de Batman pour la première fois en près de trois décennies.

« Franchement, au fond de ma tête, j’ai toujours pensé : ‘Je parie que je pourrais revenir en arrière et clouer cet enfoiré’, et alors j’ai pensé ‘Eh bien, maintenant qu’ils me demandent, laisse-moi voir si je peut réussir ça », a déclaré Keaton au Hollywood Reporter à propos de la reprise du rôle de Batman. « J’ai dû le lire plus de trois fois pour me dire ‘Attendez, comment ça marche ?’ Ils ont dû me l’expliquer plusieurs fois. D’ailleurs, je ne suis pas arrogant, j’espère, à ce sujet. Je ne le dis pas comme, ‘Je suis trop groovy.’ Je suis stupide. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Et donc, je ne sais pas, je viens de comprendre, mais c’était différent. «

Il a ajouté : « Ce qui est vraiment intéressant, c’est combien j’ai [Batman] quand je suis retourné et l’ai fait. Je comprends cela à un tout autre niveau maintenant. Je le respecte totalement. Je respecte ce que les gens essaient de faire. Je ne l’ai jamais regardé comme, ‘Oh, c’est juste une chose idiote.’ Ce n’était pas idiot quand j’ai fait Batman. Mais c’est devenu une chose géante, culturellement. C’est emblématique. Alors j’ai encore plus de respect pour ça car qu’est-ce que j’en sais ? C’est une grosse affaire dans le monde pour les gens. Vous devez l’honorer et être respectueux de cela. Même moi, je dis ‘Jésus, c’est énorme.' »

Les fans ont encore plus d’un an à attendre avant de voir Michael Keaton et Ben Affleck reprendre leurs personnages respectifs de Batman dans Le flash le 4 novembre 2022, tandis que Robert Pattinson fait ses débuts dans le rôle dans six mois lorsque Le Batman arrive le 4 mars 2022, environ un an après la fin du tournage du projet en mars.

