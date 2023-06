Gal Gadot brise le silence sur le retour inattendu de Gisèle dans Fast X

Le Rapide furieux La franchise n’est pas étrangère aux surprises à couper le souffle et aux camées passionnants. Cependant, la franchise s’est surpassée en ramenant Gal Gadotle personnage de Gisèle.







Les fans se souviendront de la mort déchirante de Gisèle dans Fast & Furious 6 lors d’une poursuite sur piste à indice d’octane élevé en 2013. Cependant, X rapide a ressuscité son personnage dans une tournure inattendue qui a fait hurler les fans dans les salles. Le retour de Gisele a été révélé lors d’une séquence sous-marine à bord d’un sous-marin en Antarctique, préparant le terrain pour la suite de son histoire dans Fast & Furious 11.

Le retour du personnage de Gadot, Gisèle, est symbolique du lien familial que les Rapide furieux franchise s’est forgée parmi ses personnages et ses acteurs. Gadot elle-même partage un lien profond avec la franchise ; c’était Rapide furieux qui lui a donné un premier aperçu de la renommée hollywoodienne en 2009.

S’adressant au magazine Total Film, Gadot a exprimé son immense gratitude envers la famille Fast, déclarant que ce sont eux qui lui ont donné la première pause à Hollywood. Le Wonder Woman La star a affectueusement qualifié le casting et l’équipe de communauté et de famille avec lesquels elle a maintenu des liens étroits. Elle a confié que son retour était à la fois une expérience excitante et réconfortante.

« Wow. J’aimerais pouvoir dire quelque chose. Si je dois vous dire quelque chose, quelqu’un va sauter dans ma chambre et m’attacher la bouche. Ce sont eux qui m’ont donné ma première opportunité, ma première pause à Hollywood. . Et je leur en serai éternellement reconnaissant. Et ils forment une communauté. Ils sont comme une famille. Nous restons toujours en contact. Ils ont une place spéciale dans mon cœur et c’est très excitant.

CONNEXES: La date de sortie de Fast & Furious 11 apporte un affrontement avec Minecraft de Jason Momoa







La franchise Fast & Furious accélère jusqu’à sa fin

X rapide est ‘le début de la fin.’ C’était le premier film de la finale de la trilogie prévue pour la franchise cinématographique. La saga se poursuivra avec un midquel autonome axé sur le personnage de Dwayne Johnson, Hobbs, avant d’atteindre sa conclusion décisive avec X rapide : 2e partieégalement connu sous le nom de Rapide et furieux 11. Le directeur de X rapideLouis Leterrier, a partagé ses mots cryptés… « Le problème avec celui-ci, c’est que nous approchons de la fin. Nous avons été très ouverts à ce sujet, c’est la fin de la route et nous sommes proches de la fin. Il n’y a donc aucun personnage dont on ne parle pas ou qui ne soit pas mentionné. Tout le monde dans cette franchise, littéralement, comme vous l’avez vu, est mentionné ou vu. Juste pour vous dire, ce n’est que le début. Vous verrez. C’est tout ce que j’ai à dire. Vous verrez. » Des poursuites à grande vitesse aux cascades défiant la gravité, le Rapide furieux saga a continuellement redéfini le genre d’action. Avec le retour de Gisele de Gal Gadot, la franchise honore ses racines et les liens familiaux qui ont été sa pierre angulaire. X rapide est actuellement à l’affiche dans les cinémas et est également disponible à la location numérique. Les aficionados de Fast & Furious devraient marquer leurs calendriers pour le 4 avril 2025, lorsque le prochain épisode arrivera dans les salles d’Universal Pictures. D’ici là, accrochez-vous et vous verrez.

