Gal Gadot alimente les rumeurs de camée éclair avec le message de célébration du nouvel an

La rumeur veut que Wonder Woman ait un rôle dans le film The Flash depuis 2017, mais un montage souvenir de Gal Gadot semble avoir confirmé son apparition.

La semaine dernière, une rumeur a commencé à circuler selon laquelle Wonder Woman‘s Gal Gadot ferait une apparition inattendue dans Le flash film, et l’actrice vient peut-être de confirmer l’apparition du camée avec une publication sur les réseaux sociaux du Nouvel An. Gadot a décidé de célébrer l’aube de 2022 en partageant une série d’images de chaque mois de 2021, et dans le cadre de ce montage ont été incluses des images de juillet et août qui suggèrent que la star travaillait sur le tournage du prochain film DC Multiverse pendant le tournage au Le flash était en cours.

Parmi les photos, que l’on peut voir sur le compte Instagram officiel de Gadot, une photo de juillet montre Gadot dans un fauteuil de maquillage, et ceux qui ont des yeux d’aigle ont réussi à noter qu’à l’arrière-plan se trouve un homme portant un cordon qui semble être à partir de Le flash. Comme si cela ne suffisait pas, dans l’image d’août de l’actrice, elle est vue dans son Wonder Woman diadème et postiche, ce qui semble très fortuit quand Le flash tournait entre avril et octobre et les rumeurs du camée de Gadot ont refait surface pour la première fois à cette époque.

Bien sûr, nous savons déjà que Ben Affleck reprendra une dernière fois son rôle de Batman dans Le flash, tandis que Supergirl apparaît également avec Batman de Michael Keaton qui reviendra dans le rôle après 30 ans et continuera apparemment dans le Fille chauve-souris film. Gadot était à l’origine répandu pour avoir un rôle dans Le flash film à l’époque du développement initial du film en 2017, mais il n’y a jamais eu de confirmation pour cela. En juin de l’année dernière, une vidéo promotionnelle du film comprenait une photo qui semblait montrer Wonder Woman aux côtés de Batman, Supergirl et The Flash, et a ensuite été supprimée. Lorsqu’il est ajouté aux propres souvenirs de l’année de Gadot, il semble être un pari assez certain que nous verrons Wonder Woman faire une apparition lorsque Le flash arrive à la fin de l’année.





Bien que les détails spécifiques de l’intrigue sur le film soient rares, comme c’est le cas pour les films de super-héros de nos jours, il y a eu beaucoup de clips et de teasers pour donner un indice irréfutable que le film aura un multivers et une alternative liens avec la réalité. Avec la bande-annonce semblant suggérer qu’au moins un Batman mourra, d’autres versions de The Flash seront présentes et il y aura de nombreuses surprises pour les fans, le réalisateur Andy Muschietti a déjà fait allusion Le flash étant le début de quelque chose de grand pour le DCEU.

« Ce film est un peu une charnière dans le sens où il présente une histoire qui implique un univers unifié où toutes les itérations cinématographiques que nous avons vues auparavant sont valables », a déclaré Muschietti dans des interviews précédentes. « C’est inclusif dans le sens où cela dit que tout ce que vous avez vu existe et que tout ce que vous verrez existe, dans le même multivers unifié. »





Cela peut sembler très similaire à l’expansion actuelle du multivers observée dans l’univers cinématographique Marvel, mais alors que Marvel pousse les choses plus loin dans l’inconnu, la question se pose de savoir ce que DC prévoit de faire avec son voyage dans le multivers.





