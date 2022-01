Nous étions aux premiers jours de la panny D, nous n’avions pas encore la peur imminente des confinements, et le papier toilette était toujours sur les étagères. Quel temps pour vivre.

C’est alors que Gal Godot et un groupe de célébrités bien intentionnées mais malavisées ont décidé que ce dont nous avions besoin pour apaiser nos craintes d’une pandémie entrante était une couverture de » Imagine » de John Legend, livrée avec un contact visuel complet sur Instagram.

La réponse n’a pas été impressionnée et la piste a été considérée comme un exemple de la raison pour laquelle les célébrités doivent réfléchir avant de se connecter aux réseaux sociaux.

Maintenant le Wonder Woman La star a admis dans une interview avec Instyle que la couverture n’était peut-être pas ce dont le monde avait besoin à l’époque.

Gadot a abordé la chanson pour la première fois dans son discours d’acceptation aux prix Elle Women in Hollywood, où elle a commencé à chanter la chanson.

Crédit : Instagram

« C’était juste, et je ne me prends pas trop au sérieux. Et avec toute la controverse » Imagine « , c’est drôle », a-t-elle déclaré à Instyle.

« J’appelais Kristen [Wiig] et j’étais comme, « Écoute, je veux faire cette chose. » La pandémie était en Europe et en Israël avant de venir ici [to the U.S.] de la même manière. Je voyais où tout allait.

« Mais [the video] était prématuré. Ce n’était pas le bon moment, et ce n’était pas la bonne chose. C’était de mauvais goût. Toutes de pures intentions, mais parfois vous ne touchez pas dans le mille, n’est-ce pas ? J’avais l’impression de vouloir en retirer l’air, pour que [event] a été une merveilleuse opportunité de le faire. »

Photo 12 / Alamy Banque D’Images

Gadot a publié la vidéo de l’isolement, affirmant qu’elle se sentait un peu «philosophique» à propos de la pandémie.

Le clip de trois minutes présente une poignée de célébrités reprenant à tour de rôle la célèbre chanson de Lennon, dont Natalie Portman, Jimmy Fallon, Zoë Kravitz, Will Ferrell, Amy Adams, James Marsden, Mark Ruffalo, Sarah Silverman, Sia et Maya Rudolph.

Gadot a précédemment mentionné le clip dans une interview avec Vanity Fair, où elle a dit qu’elle avait les meilleures intentions.

« Parfois, vous savez, vous essayez de faire une bonne action et ce n’est tout simplement pas la bonne action », a-t-elle déclaré en novembre 2020.

Erik Pendzich / Alamy Banque D’Images

« Je n’avais que de bonnes intentions et cela venait du meilleur endroit, et je voulais juste envoyer de la lumière et de l’amour au monde. »

« J’ai commencé avec quelques amis, puis j’ai parlé à Kristen [Wiig], » elle a ajouté.

« Kristen est comme le maire d’Hollywood. Tout le monde l’aime, et elle a amené un tas de gens au jeu. Mais oui, je l’ai commencé, et je peux seulement dire que je voulais faire quelque chose de bien et de pur, et ça n’a pas marché. ne transcende pas. »

Jamie Dornan, qui figurait également dans la vidéo, a abordé la controverse un mois plus tard, affirmant qu’il avait été invité à participer par Wiig qui s’était ensuite excusé auprès de lui pour le contrecoup.

« Je vais vous dire quel était le problème. J’ai littéralement fait le mien dans les toilettes de ma maison. Assez clairement, certaines personnes s’étaient enfuies dans leur résidence secondaire », a-t-il déclaré.

Crédit : Instagram

« Il y a trop de superficie en arrière-plan, trop de beaux arbres se balançant en arrière-plan, clairement devant un océan, ce genre de craic. »

Je pense que nous pouvons tous convenir que même si ce n’était pas le seul problème avec la vidéo, cela n’a certainement pas aidé.